"Сигнал для нас": у Литві побоюються через розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

За словами голови МЗС Ґабріелюса Ландсберґіса, НАТО повинна мати чітку позицію щодо рішення Кремля, яке загрожує ядерним апокаліпсисом країнам Балтії.

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Голова Міністерства закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що плани Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю є не просто риторикою і можуть мати наслідки. Про це він розповів в інтерв'ю порталу "LRT" у вівторок, 4 квітня.

За його словами, цю заяву президента РФ Володимира Путіна потрібно сприймати цілком серйозно. На майбутньому саміті НАТО, що відбудеться в липні у Вільнюсі, буде обговорено питання зміцнення країн Балтії.

"Це не просто риторика. Насамперед, я думаю, не повинно залишитися непоміченим, що час, коли вони мають привезти зброю, — це липень. Що ще відбудеться в липні — це Вільнюський саміт НАТО. Я думаю, що вони хочуть, щоб всі лідери вільного світу зібралися у Вільнюсі. Всього за кілька кілометрів від нього вони будуть тягнути старі ракети. Тож це безперечно сигнал для нас", — заявив Ґабріелюс Ландсберґіс.

Примітно, що ядерна зброя вже прибувала до Калінінграда, проте ситуація з Білоруссю значно змінює ситуацію та загрожує безпеці всього світу. У Литві переконані, що НАТО повинна мати чітку позицію щодо цього питання.

Нагадаємо, 4 квітня голова Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Білорусь отримала комплекс "Іскандер-М", здатний запускати ядерні ракети. Місцеві військові почали навчатись з ОТРК на одному з полігонів Білорусі, а частина авіації Білорусі може застосовувати ядерні засоби поразки. І це попри без'ядерний статус країни.

26 березня Франція просила РФ відмовитися від розміщення ядерної зброї у Білорусі. У місцевому МЗС вважають, що міжнародні норми контролю за озброєннями опинилися під загрозою дестабілізації після ядерних угод РФ з Білоруссю, і закликали Росію відмовитися від цього кроку.