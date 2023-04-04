Освобожденный из плена "военный с яблоком" Максим Колесников вернулся на службу в ВСУ (фото)

Колесников сообщил, что во время двухмесячной реабилитации набрал 16 килограммов веса и узнал много новой информации о событиях, которые пропустил, находясь в плену.

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Военный Максим Колесников, который после освобождения из плена ВС РФ искренне радовался яблоку, после реабилитации вернулся на службу в Вооруженные силы Украины. Об этом военный написал на своей странице в Твиттере во вторник, 4 апреля.

По словам Колесникова, за два месяца реабилитации он набрал 16 килограммов веса, а также узнал много информации, которую успел пропустить за время плена у российских военных.

"Сегодня два месяца как я вернулся из плена. +16 кг веса, + терабайт инфы о том что пропустил, + многочисленные мегатонны счастья от общения с родными и близкими", — написал военный.

Колесников также сообщил о том, что принял решение вернуться на службу. С понедельника, 3 апреля, он снова находится в рядах украинских военных.

В подтверждение своих слов мужчина опубликовал свою фотографию в военной форме.

Максим Колесников после реабилитации вернулся в ряды Вооруженных сил Украины Фото: Twitter

Максим Колесников: что о нем известно

Колесников — репортер из Донецка, который пошел воевать добровольцем в 2015 году и стал известен благодаря своему "Дневнику мобилизованного".

В плен военный попал в марте 2022 года. Вернулся в Украину 4 февраля 2023 года в рамках очередного обмена пленными.

Боец признался, что в российском плену почти год не ел свежих фруктов. Поэтому в первый день освобождения он искренне порадовался красному яблоку, которое ему дали.

Фото Колесникова, держащего в руках фрукт, сразу стало популярным в соцсетях, где добровольца начали называть "военный с яблоком".

Напомним, в субботу, 4 февраля 2023 года, состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого в Украину вернулось 116 человек. Среди них — военнослужащие ВСУ, бойцы Нацгвардии, полицейские, пограничники и так далее.

Фокус также публиковал историю Максима Колесникова, в которой военный рассказал об условиях содержания в плену и возвращении на подконтрольную ВСУ территорию Украины.