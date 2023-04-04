Звільнений із полону "військовий з яблуком" Максим Колесніков повернувся на службу до ЗСУ (фото)

Колесніков повідомив, що під час двомісячної реабілітації набрав 16 кілограмів ваги та дізнався багато нової інформації про події, які пропустив, перебуваючи у полоні.

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Військовий Максим Колесніков, який після звільнення з полону ЗС РФ щиро радів яблуку, після реабілітації повернувся на службу до Збройних сил України. Про це військовий написав на своїй сторінці у Твіттері у вівторок, 4 квітня.

За словами Колеснікова, за два місяці реабілітації він набрав 16 кілограмів ваги, а також дізнався багато інформації, яку встиг пропустити за час полону у російських військових.

"Сьогодні два місяці, як я повернувся з полону. +16 кг ваги, + терабайт інформації про те, що пропустив, + численні мегатонни щастя від спілкування з рідними та близькими", — написав військовий.

Колесніков також повідомив про те, що ухвалив рішення повернутися на службу. З понеділка, 3 квітня, він знову перебуває у лавах українських військових.

На підтвердження своїх слів чоловік опублікував фотографію у військовій формі.

Максим Колесніков після реабілітації повернувся до лав Збройних сил України Фото: Twitter

Максим Колесніков: що про нього відомо

Колесніков — репортер із Донецька, який пішов воювати добровольцем у 2015 році та став відомим завдяки своєму "Щоденнику мобілізованого".

У полон військовий потрапив у березні 2022 року. Повернувся до України 4 лютого 2023 року в межах чергового обміну полоненими.

Боєць зізнався, що у російському полоні майже рік не їв свіжих фруктів. Тому в перший день визволення він щиро порадів червоному яблуку, яке йому дали.

Фото Колеснікова, який тримає в руках фрукт, одразу стало популярним у соцмережах, де добровольця почали називати "військовий з яблуком".

Нагадаємо, у суботу, 4 лютого 2023 року, відбувся черговий обмін полоненими, в межах якого в Україну повернулося 116 людей. Серед них — військовослужбовці ЗСУ, бійці Нацгвардії, поліцейські, прикордонники тощо.

Фокус також публікував історію Максима Колеснікова, в якій військовий розповів про умови утримання в полоні та повернення на підконтрольну ЗСУ територію України.