Личная ответственность: Клинтон жалеет, что участвовал в ядерном разоружении Украины (видео)

По словам экс-президента США, он знал, что Владимир Путин не поддержал бы аналог Будапештского меморандума — документа, который предусматривал "гарантии безопасности" для Киева в обмен на отказ от ядерного оружия, как это сделал Борис Ельцин.

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Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что жалеет о своем участии в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах. Об этом он сказал сегодня, 4 апреля, в интервью ирландскому вещателю RTÉ.

По словам Клинтона, он чувствует за это личную ответственность, потому что, если бы Украина не отдала ядерное оружие, Путин бы не решился на вторжение.

Клинтон подчеркивает, что в Украине уже тогда понимали, что это единственный фактор, который может сдержать Россию и при первой возможности стоит ждать агрессии.

"Путин, когда увидел возможность, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, чувствую личную ответсвенность, потому что Украина является очень важной страной", — сказал он.

Клинтон жалеет о ядерном разоружении Украины

Экс-президент считает, что цивилизованный мир должны поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

"Я считаю, что то, что господин Путин, было очень неправильным, и я считаю, что Европа и Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину. Может наступить время, когда украинское правительство поверит, что сможет достичь мирного соглашения, с которым сможет жить, но я не думаю, что остальные из нас должны отказываться от поддержки", — сказал он.

Будапештский меморандум

Как известно, декабре 1994 года Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на украинской территории после распада СССР. Страны-подписанты подтверждали Украине свои обязательства:

уважать независимость, суверенитет и существующие границы;

воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости;

воздерживаться от экономического принуждения;

добиваться незамедлительных действий СБ ООН по оказанию помощи Украине как государству — участнику Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО);

не применять ядерное оружие.

31 марта президент Беларуси Александр Лукашенко в послании народу и парламенту заявил, что готов принять в стране российское стратегическое ядерное оружие, и распорядился подготовить всю необходимую инфраструктуру для его хранения и обслуживания.

2 апреля посол РФ в Беларуси Борис Грызлов заявил, что ЯО будет "придвинуто к западным границам", а именно — к границе с Польшей.

Глава СНБО Алексей Данилов подобные планы называет попытками шантажа Россией США, чтобы склонить Байдена к переговорам и закончить войну в Украине на своих условиях.