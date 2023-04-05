В США представили концепт новой ракеты морского базирования

Концепция подразумевает высокую скорость и маневренность ракеты для будущих ударов.

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Оборонная компания Northrop Grumman представила новую концепцию морской ударной ракеты большего радиуса действия и высокой скорости полета. Об этом сообщает The War Zone.

На ежегодной конференции и на выставке Морско-воздушно-космической лиги показали макет новой ракеты. Она отражает видение морского удара. Большого количества подробностей о ракете в настоящее время нет. Представитель производителя сказал, что конструкция использует прошлые наработки компании и запускается с воздушной платформы, а также с корабля и наземной пусковой установки.

Модель будущей ракеты

Модель ударной ракеты визуально похожа на AARGM-ER хвостовым оперением. В аналогичной модели они необходимы для обеспечения дополнительной подъемной силы и маневренности, особенно на высоких скоростях.

Наводиться на цель ракета будет с помощью многорежимной системы наведения. Инфракрасные системы самонаведения с визуализацией позволят лучше распознавать и наводиться на цели. Также заявляется, что разработка будет устойчива к радиоэлектронной борьбе.

В издании отмечают, что в американской армии растет интерес к ракетам большой дальности с высокими возможностями к маневрированию.

Напомним, 4 апреля ВМС США опробовали новую противокорабельную ракету LRASM в связке с самолетом P-8A Poseidon.

Также сообщалось, что Нидерланды делают ставку на дальнобойное оружие, поэтому закупают три вида ракет с дальностью более 500 км.