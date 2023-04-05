В США представили концепт нової ракети морського базування

Концепція передбачає високу швидкість та маневровість ракети для майбутніх ударів.

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Оборонна компанія Northrop Grumman представила нову концепцію морської ударної ракети більшого радіуса дії та високою швидкістю польоту. Про це повідомляє The War Zone.

На щорічній конференції та виставці Морсько-повітряно-космічної ліги показали макет нової ракети. Вона відображає бачення морського удару. Великої кількості деталей ракети на цей час немає. Представник виробника сказав, що конструкція використовує минулі напрацювання компанії та буде запускатися з повітряної платформи, а також з корабля та наземної пускової установки.

Модель майбутньої ракети

Модель ударної ракети візуально схожа на AARGM-ER хвостовим оперенням. В аналогічної моделі вони необхідні для забезпечення додаткової підйомної сили та маневреності, особливо на високих швидкостях.

Наводитися на ціль ракета буде за допомогою багаторежимної системи наведення. Інфрачервоні системи самонаведення з візуалізацією дозволять краще розпізнавати та наводитися на цілі. Також заявляється, що розробка буде стійкою до радіоелектронної боротьби.

У виданні зазначають, що в американській армії зростає інтерес до ракет великої дальності з високими можливостями до маневрування.

Нагадаємо, 4 квітня ВМС США випробували нову протикорабельну ракету LRASM у звʼязці з літаком P-8A Poseidon.

Також повідомлялося, що Нідерланди роблять ставку на далекобійну зброю, тому закуповують три види ракет с дальністю понад 500 км.