"Еще больше санкций": Евросоюз готовит новый пакет ограничений против РФ, — Politico

Раунд переговоров между союзниками, как утверждают журналисты, начнется после пасхальных праздников. Новый пакет санкций против РФ, в частности, будет предусматривать борьбу с обходом уже введенных ограничений.

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Брюссель планирует новый раунд переговоров между Европейской комиссией и послами ЕС по 11-му пакету санкций против России. Об этом сообщает издание Politico.

По информации издания, новый раунд переговоров относительно следующего пакета санкций против государства-агрессора ожидается сразу после Пасхи, которая по григорианскому календарю отмечается 9 апреля.

"Еще больше санкций после Пасхи: Брюссель планирует новый раунд переговоров между Европейской комиссией и послами стран ЕС по 11-му пакету санкций против России из-за ее жестокого вторжения в Украину", — говорится в сообщении.

Также издание сообщает, что глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен ранее заявила, что следующий пакет санкций против России будет посвящен решению проблемы с обходом уже введенных ограничений и устранении лазеек.

25 февраля 2023 года Евросоюз ввел 10-й пакет санкций против России. В него вошли ограничения на экспорт и импорт из России, ограничения против 121 физического лица, борьба с российской дезинформацией. Также впервые в санкционный список вошли семь компаний из Ирана, поставляющие стране-агрессору беспилотники.

Известно,что в конце марта премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что ведет переговоры с другими лидерами Евросоюза о введении против РФ 11-го пакета санкций, который будет включать ограничения для Беларуси в случае, если РФ разместит на территории страны тактическое ядерное оружие.