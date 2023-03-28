Ядерная эскалация Путина: ЕС готов ввести жесткие санкции против Беларуси

Польский премьер Матеуш Моравецкий рассказал, что каждый день ведет переговоры с другими лидерами Европейского Союза о введении против РФ 11-го пакета санкций. Теперь он будет включать ограничения для Беларуси.

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Если Россия разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, то Минск столкнется с более серьезными санкциями Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, находясь в Бухаресте, пишет Reuters.

По словам журналистов, напряженность между Республикой Беларусь и Польшей достигла нового максимума.

"Этот шаг, предпринятый Россией… объявление о размещении ядерного оружия в Беларуси, безусловно, приведет к введению дополнительных санкций, уровень которых будет гораздо более жестким для режима Лукашенко", — заявил Моравецкий.

По словам польского политика, он каждый день ведет переговоры с другими лидерами Европейского Союза о введении против РФ 11-го пакета санкций. Так, он теперь будет включать и дополнительные меры против Беларуси.

Моравецкий также отметил, что польские власти рассматривают возможность введения дополнительных ограничений на транспортное движение с Беларусью.

"Мы граничим с Беларусью и в рамках наших двусторонних отношений рассматриваем ужесточение параметров пассажирских и грузовых перевозок, чтобы подать сигнал о том, что мы не приемлем действия, которые помогают России в ее агрессивных действиях в Украине", — сказал он.

Издание пишет, что отношения Варшавы и Минская были натянутыми еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Польша обвиняет Беларусь в организации миграционного кризиса вдоль своих границ, пик которого пришелся на 2021 год, однако в Минске все отрицают.

Россия размещает ядерное оружие в Беларуси

Напомним, что 25 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал размещение ядерного оружия РФ в Беларуси. Глава Кремля заявил о планах окончить строительство хранилища для ядерного оружия в РБ к 1-му июля 2023.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что такое заявление свидетельствует о том, что Москва взяла Минск в "ядерные заложники". Это приведет к дестабилизации ситуации в Беларуси, поскольку повышает уровень негативного отношения среди белорусских граждан к России и конкретно к Путину.