Ядерна ескалація Путіна: ЄС готовий запровадити жорсткі санкції проти Білорусі

Польський прем'єр Матеуш Моравецький розповів, що щодня веде переговори з іншими лідерами Європейського Союзу щодо запровадження проти РФ 11-го пакету санкцій. Тепер він включатиме обмеження для Білорусі.

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Якщо Росія розмістить на території Білорусі тактичну ядерну зброю, то Мінськ зіткнеться з серйознішими санкціями Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, перебувавши у Бухаресті, пише Reuters.

За словами журналістів, напруженість між Республікою Білорусь та Польщею досягла нового максимуму.

"Цей крок, зроблений Росією... оголошення про розміщення ядерної зброї в Білорусі, безумовно, призведе до введення додаткових санкцій, рівень яких буде набагато жорсткішим для режиму Лукашенка", — заявив Моравецький.

За словами польського політика, він щодня веде переговори з іншими лідерами Європейського Союзу щодо запровадження проти РФ 11-го пакету санкцій. Так, він тепер включатиме і додаткові заходи проти Білорусі.

Моравецький також зазначив, що польська влада розглядає можливість запровадження додаткових обмежень на транспортний рух з Білоруссю.

"Ми межуємо з Білоруссю і в межах наших двосторонніх відносин розглядаємо посилення параметрів пасажирських та вантажних перевезень, щоб подати сигнал про те, що ми не приймаємо дій, які допомагають Росії в її агресії в Україні", — сказав він.

Видання пише, що відносини Варшави та Мінська були натягнутими ще до початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Польща звинувачує Білорусь в організації міграційної кризи вздовж своїх кордонів, пік якої припав на 2021 рік, однак у Мінську все заперечують.

Росія розміщує ядерну зброю у Білорусі

Нагадаємо, що 25 березня президент РФ Володимир Путін анонсував розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі. Глава Кремля заявив про плани закінчити будівництво сховища для ядерної зброї в РБ до 1 липня 2023 року.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що така заява свідчить про те, що Москва взяла Мінськ у "ядерні заручники". Це призведе до дестабілізації ситуації у Білорусі, оскільки підвищує рівень негативного ставлення серед білоруських громадян до Росії та конкретно до Путіна.