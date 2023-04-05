"Ще більше санкцій": Євросоюз готує новий пакет обмежень проти РФ, — Politico

Раунд переговорів між союзниками, як стверджують журналісти, розпочнеться після великодніх свят. Новий пакет санкцій проти РФ, зокрема, передбачатиме боротьбу з намірами обходити вже запроваджені обмеження.

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Брюссель планує новий раунд переговорів між Європейською комісією та послами ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє видання Politico.

За інформацією видання, новий раунд переговорів щодо наступного пакету санкцій проти держави-агресора очікується відразу після Великодня, який за григоріанським календарем відзначається 9 квітня.

"Ще більше санкцій після Великодня: Брюссель планує новий раунд переговорів між Європейською комісією та послами країн ЄС щодо 11-го пакету санкцій проти Росії через її жорстоке вторгнення в Україну", — йдеться у повідомленні.

Також видання повідомляє, що голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн раніше заявила, що наступний пакет санкцій проти Росії буде присвячений вирішенню проблеми з обходом вже введених обмежень та усуненню лазівок.

25 лютого 2023 року Євросоюз запровадив 10-й пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли обмеження на експорт та імпорт з Росії, обмеження проти 121 фізичної особи, боротьба з російською дезінформацією. Також вперше до списку санкцій увійшли сім компаній з Ірану, які постачають країні-агресору безпілотники.

Відомо, що наприкінці березня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що веде переговори з іншими лідерами Євросоюзу щодо введення проти РФ 11-го пакету санкцій, який включатиме обмеження для Білорусі у разі, якщо РФ розмістить на території країни тактичну ядерну зброю.