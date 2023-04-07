Боеприпасы для Украины и создание нового арсенала для США

Украина выстреливает от 6 до 7 тысяч артиллерийских снарядов в день. Американские фирмы производят 15 тысяч в месяц. Это критическая нехватка. Украина требует больше боеприпасов, чем способны производить производители. Поэтому Пентагон прикладывает усилия для наращивания мощностей.

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В Пентагоне раздаются тревожные звоночки: Соединенные Штаты быстро истощают свои запасы боеприпасов для поддержки украинских военных. Эту поддержку приходится оказывать на фоне серьезного отставания в поставках оружия Тайваню на сумму более 14 миллиардов долларов. Война в Украине подтвердила то, что уже было широко известно: промышленная база Америки атрофировалась после распада Советского Союза.

Фокус перевел новый текст Джулии ван дер Колфф, посвященный теме боеприпасов для Украины.

Несмотря на усилия по восстановлению и укреплению производственной базы, достижение производственных мощностей, необходимых для пополнения запасов и подготовки к возможности полномасштабного конфликта с Китаем, остается маловероятным. При нынешних темпах роста сроки замены критически важных запасов составляют в среднем более 13 лет. Многие передовые американские системы производятся на очень небольшом количестве конвейеров еще меньшим числом производителей. Производство требует дефицитной рабочей силы, обладающей знаниями об этих системах, а цепочки поставок включают редкоземельные металлы, микросхемы и непонятные механические детали со всего мира, которые очень трудно обеспечить.

Эта проблема не нова, и многие уже писали об устаревшей промышленной базе Америки. Возможные решения варьируются от обновления и упорядочивания регулирующих органов до продажи более дорогих систем вооружений, таких как F-35, союзным странам. Однако, чтобы начать решать проблемы, стоящие перед промышленной базой, правительство США должно рассмотреть возможность создания нового рынка "бюджетного оружия", который укрепит американский арсенал огромным количеством дешевых, легко воспроизводимых и эффективных систем вооружений, чтобы создать хедж против нынешнего дефицита. Для этого правительство должно создать специальную целевую группу, которая будет использовать возможности частной промышленности и создавать новые процессы управления закупками для новых подрядчиков с бизнес-моделями, ориентированными на быстрое производство недорогих систем. Это позволит создать новый сектор рынка бюджетных вооружений наряду с основными существующими оборонными подрядчиками, увеличивая производственные мощности и одновременно защищаясь от дефицита.

Арсенал США. Другая сторона рынка вооружений

Бюджетные вооружения составляют ту часть мирового рынка оружия, которая определяется меньшей стоимостью сделок на новые, более доступные оборонные системы и отремонтированным оборудованием, и часто характеризуется динамичными схемами закупок. В то время как некоторые страны покупают только бюджетное оборудование, другие, включая Южную Корею и Объединенные Арабские Эмираты, приобретают у США высококлассные истребители и экономят на других системах. Индия, например, закупила у России несколько танков Т-72 и Т-90, в то же время приобретая у США современные самолеты, такие как предлагаемый вариант F-16 — F-21. Хотя рынок вооружений эконом-класса охватывает более 100 стран с различными оборонными бюджетами, Соединенные Штаты не участвуют в нем ни как производитель, ни как покупатель.

Почему Соединенные Штаты не участвуют в бюджетном рынке вооружений, тем более что в результате войны в Украине действующие компании с трудом выполняют зарубежные заказы, оставляя брешь на рынке? Ответ – и возможность – кроется в понимании бизнес-моделей, движущих американской оборонно-промышленной базой.

Оружие для Украины. Взгляд на американских оборонных лидеров

Основные американские подрядчики работают с уникальной структурой затрат и сталкиваются с проблемами, вызванными консолидацией, нехваткой рабочей силы и политикой, которая привела к атрофии производственных мощностей.

Украина выстреливает от 6 до 7 тысяч артиллерийских снарядов в день. Американские фирмы производят 15 тысяч в месяц. Это критическая нехватка. То же самое касается зенитных ракет Stinger, противотанковых ракет Javelin и GMLRS. Американская промышленность не успевает за спросом. Эта проблема возникла в 1990-х годах, когда сокращение расходов на оборону вызвало серию слияний оборонных компаний, ликвидирующих избыточные производственные мощности с целью сокращения расходов. Эти компании начали фокусироваться на гражданском рынке – например, General Electric переключилась на продажи продукции гражданской авиации. В сочетании с меняющимися ожиданиями на Уолл-стрит это, как ни странно, породило застойный период, когда главные подрядчики оборонного сектора продолжали формировать федеральную контрактную систему в пользу действующих игроков, создающих небольшое количество очень сложных систем. Эти подрядчики предназначены для работы только на уровне эффективности мирного времени.

Украина выстреливает от 6 до 7 тысяч артиллерийских снарядов в день. Американские фирмы производят 15 тысяч в месяц. Это критическая нехватка

Проблема заключается в том, что все американские оборонные компании торгуют на Нью-Йоркской фондовой бирже и, в определенной степени, зависят от ожиданий инвесторов публичного рынка. Уолл-стрит традиционно смотрит на оборонную промышленность как на требующую более низких мультипликаторов, чем технологическая промышленность: рисков тут практически нет, ведь ее основным клиентом является Министерство обороны. Однако, учитывая колебания оборонного бюджета из года в год и нестабильность дорогостоящих сделок в рамках программы Foreign Military Sales, волатильность доходов может быть гораздо выше, чем ожидается. Учитывая, что нестабильность доходов от контрактов может привести к снижению маржи, крупные оборонные подрядчики ищут альтернативные методы обеспечения стабильности доходов.

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Для этого они размещают производственные мощности в разных округах, лоббируют и ищут более долгосрочные контракты. Как предприятия, они генерируют стоимость за счет доходов, маржи, инвестированного капитала и/или конкурентных преимуществ. Стабильное получение доходов и высокая маржа ограничены колебаниями политики и бюджетов, а конкурентные преимущества сводятся на нет новыми инновационными компаниями, поэтому акулы оборонной промышленности отвечают поглощениями и консолидацией, еще больше сокращая производственные мощности для снижения затрат. Они также создают рабочие места в различных штатах США, тем самым создавая политические стимулы для получения государственного финансирования и увеличивая стоимость рабочей силы, что одновременно повышает стоимость передовых систем.

Эта структура сохраняется на протяжении трех десятилетий. Она по-прежнему определяется процессами, установленными во время холодной войны. Американские фирмы и Министерство обороны сосредоточены на закупке дорогих и сложных систем, которые невозможно произвести быстро и в большом количестве. При таком подходе упускается из виду важность массового производства меньших платформ, которые будут необходимы в войне на истощение.

Время, необходимое для замены запасов основных программ оборонных закупок (таких как Stinger, Javelin и GMLRS) при высоких темпах производства составляет в среднем 8,4 года, а при темпах производства мирного времени (текущее состояние) – 13,8 лет. Большинство систем к тому же производится на нескольких конвейерах очень небольшим числом производителей и таким же небольшим числом рабочих, обладающих знаниями о том, как собирать системы. Например, 80% производства автомобилей Корпуса морской пехоты и армии осуществляется одним производителем на одном сборочном конвейере. AMTEC – единственная компания, которая производит гранаты для Министерства обороны, и если у нее возникнут проблемы с поставками, не найдется других поставщиков, которые могли бы восполнить нехватку.

Уроки Ирака и Афганистана

Это не первый случай, когда оборонно-промышленная база сталкивается с кризисом производственных мощностей. Однако, благодаря обходным путям закупок и поддержке со стороны высших должностных лиц, ей и раньше удавалось выходить из производственного тупика. Поскольку мобилизация в Афганистан и Ирак потребовала небольшого увеличения производства, в сравнении с отсутствием адекватного оборудования и танков для борьбы с повстанцами, оборонно-промышленная база смогла быстро увеличить производство, переориентировавшись на производство систем для новых условий ведения войны. В 2006 году Министерство обороны создало Объединенную организацию по уничтожению самодельных взрывных устройств, что позволило ему обратиться к промышленности за важнейшими системами и оборудованием, более подходящими для борьбы с повстанческими группами. Одновременно с этим, создание Объединенного процесса утверждения и управления закупками для борьбы с самодельными взрывными устройствами позволило организации увидеть и артикулировать пробелы в возможностях, а также финансировать и развертывать новые системы в считанные месяцы, а не годы.

Министерство обороны заключило контракты с неопределенным сроком поставки и неопределенным количеством товаров с девятью коммерческими поставщиками (обязуясь купить машины у каждого из них) и определило программу как наиболее приоритетное направление закупок министерства Фото: Открытые источники

Чтобы ускорить производство бронеавтомобилей с защитой от мин и засад, обеспечивающих более надежную защиту от взрывных устройств, министр обороны Роберт Гейтс создал целевую группу, призвав 12 различных фирм вместо одного подрядчика для производства автомобилей. Требования к участникам программы сократили, в значительной степени опираясь на коммерчески доступные продукты. Министерство обороны заключило контракты с неопределенным сроком поставки и неопределенным количеством товаров с девятью коммерческими поставщиками (обязуясь купить машины у каждого из них) и определило программу как наиболее приоритетное направление закупок министерства.

Сочетая существующие производственные линии с новыми технологиями от промышленности, быстрыми процессами закупок и конкуренцией, программа по созданию автомобилей с защитой от мин и засад показывает, что промышленная база, несмотря на ее хрупкость, может быстро реагировать на региональные угрозы. Министерство обороны должно признать успех этой нетрадиционной стратегии закупок и внедрить ее в большее количество программ путем снижения требований, смягчения правил, разрешения участия нескольких производителей и стандартизации производственных процессов.

Здесь у Министерства обороны есть возможность взять пример с прошлого, используя успехи американской промышленной мобилизации во время войны в Афганистане, чтобы решить нынешнюю проблему нехватки и хрупкости промышленной базы, одновременно проецируя свою мощь и укрепляя сдерживание.

Поддержка Украины и создание нового американского арсенала

Мало кто сомневается в том, что направление векторов технологического прогресса, не говоря уже о миллиардах долларов инвестированного капитала в США и Китае, указывают на новый тип конфликта, требующий множества сложных наступательных и оборонительных систем вооружения. Интегрированное поле боя будет характеризоваться автономными системами, роями беспилотников, передовыми сенсорными возможностями и гиперзвуковым оружием, которое находится на грани того, чтобы стать реальностью. Однако реальность такова, что эта революция в технологических возможностях, призванная укоротить цепочки от приказа к нанесению удара, скорее всего, приведет к тому, что война будет вестись медленнее, труднее и дороже, чем когда-либо. Выживание на технологически сложном поле боя будет становиться все более дорогостоящим, поскольку интеграция автономных систем и датчиков, поддерживаемых электромагнитными зонтиками и ложными целями, повысит прозрачность, замедлит передвижение и потребует значительных капитальных и системных затрат для противодействия.

В недавней статье в китайском издании People's Liberation Army's Daily отмечается, что развитие дешевых беспилотных систем представляет значительную угрозу для традиционной противовоздушной обороны. Небольшие системы невероятно трудно обнаружить с помощью радара и атаковать с помощью дорогих управляемых боеприпасов или противовоздушных орудий. Передовые системы, призванные поглощать и обрабатывать больше информации, чем когда-либо прежде, также склонны совершать больше ошибок, усугубляемых обманом и диверсиями. Это происходит потому, что технологии, лежащие в их основе, еще не достигли полной зрелости. К тому же такие системы также зависят от сложных цепочек поставок и потребуют интенсивного вклада со стороны уже ослабленной промышленной базы.

Как уже показывает война в Украине, решающим преимуществом в войне с Китаем за Тайвань может стать способность быстро производить и финансировать замену расходуемых вооружений и систем для американских и союзных войск. Министерство обороны начинает приходить к этой концепции. Заместитель министра обороны по научным и инженерным исследованиям Хайди Шью недавно объявила о создании новой стратегической целевой группы Совета по оборонной науке, которая будет заниматься изучением недорогих систем вооружений.

Как уже показывает война в Украине, решающим преимуществом в войне с Китаем за Тайвань может стать способность быстро производить и финансировать замену расходуемых вооружений и систем для американских и союзных войск Фото: REUTERS

Этой целевой группе придется решать серьезную проблему: главные американские оборонные подрядчики созданы для производства в мирное время, чтобы обеспечить прибыльность, поскольку оборонные бюджеты колеблются из года в год. Они поддерживают свою маржу не за счет производства новых систем, а за счет предоставления услуг по обучению и техническому обслуживанию самых дорогих платформ. На мировом рынке генеральные подрядчики осуществляют продажи оружия за рубеж и оправдывают высокие цены стратегией под названием "комплексный подход", обеспечивая обучение, техническую поддержку и обслуживание в течение всего срока службы системы. Этот подход приносит значительную часть дохода от таких услуг и делает системы чрезвычайно дорогими в случае их потери в конфликте и замены.

Пока Россия привлекает внимание к Восточной Европе, Китай готовится к новой эре промышленной войны, готовясь поднять стоимость вмешательства США на Тайване до неприемлемого уровня. Дальнейшая эскалация, скорее всего, случится без предупреждения, и существующие мобилизационные возможности – все, что окажется в наличии.

Хорошие новости: есть инновационные оборонные компании, которые могут быстро произвести более дешевое оружие. Возьмем, к примеру, новую оборонную компанию Firestorm*. Используя возможности 3D-печати, они создают уникальные воздушные системы за небольшую долю традиционной стоимости, производя радикально доступные и адаптируемые к задачам беспилотные системы, которые могут быть напечатаны где угодно, собраны и готовы к полету всего за несколько дней.

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Министерство обороны должно поддерживать новых подрядчиков, которые уже имеют соответствующие операционные модели для поддержки быстрого производства, передовые и эффективные технологии производства, а также масштабируемый потенциал для разработки и производства этих новых систем. Развивая и стимулируя рост нового рынка, состоящего из более мелких и проворных производителей и систем, которые будут дополнять, а не заменять дорогостоящие передовые системы, уже производимые основными компаниями, Соединенные Штаты смогут эффективно снизить стоимость конфликта, укрепить сдерживание и создать защиту от сбоев в цепочке поставок, нехватки рабочей силы и ограничений мощностей, чтобы опередить даже самых стойких противников. Если выйти за пределы американских границ, то эти недорогие системы также будут невероятно привлекательны для союзников США, таких как Израиль. Как доказали русские, продажи военного оборудования за рубеж могут быть использованы для завоевания и проецирования влияния в критически важных странах, таких как Индия и более широкий Индо-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять посягательствам Китая.

Создание отдельного сектора бюджетного вооружения в оборонной промышленности США, позиционируемого как хедж, также может помочь изменить культуру "уничтожить или поглотить", установившуюся между акулами и более мелкими развивающимися подрядчиками, тем самым расширяя рынок. Появление новых бизнес-моделей оборонных подрядчиков, которые генерируют стоимость за счет инноваций в производстве, эффективности и масштаба, а не за счет поддержания и обслуживания вооружений сделает сектор более привлекательным для венчурных инвесторов, которые традиционно избегали этой отрасли, создаст эффект мультипликатора и укрепит общий потенциал промышленной базы в США.

Подумайте об этом следующим образом: арсенал США похож на инвестиционный портфель, который отчаянно нуждается в стратегии управления рисками. Инвестируя в новых производителей и компании, способные производить критически важные недорогие системы, Министерство обороны может диверсифицировать и застраховаться от рисков, связанных с огромным количеством проблем, с которыми сегодня сталкивается оборонная промышленная база, обеспечивая ликвидность, долговечность и материальную отдачу на поле боя.

Об авторе

Джулия ван дер Колфф – юрист Decisive Point, венчурной и консультационной фирмы, инвестирующей в глубокие технологические инновации в области безопасности, здравоохранения, энергетики и инфраструктуры. Она окончила Университет Южной Калифорнии, где получала стипендию Президента США.

*Decisive Point инвестировала в Firestorm через свой венчурный фонд.