Боєприпаси для України та створення нового арсеналу для США

Україна вистрілює від 6 до 7 тисяч артилерійських снарядів на день. Американські фірми виробляють 15 тисяч на місяць. Це критичний брак. Україна вимагає більше боєприпасів, аніж здатні виробляти виробники. Тому Пентагон докладає зусиль для нарощування потужностей.

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У Пентагоні лунають тривожні дзвіночки: Сполучені Штати швидко виснажують запаси боєприпасів для підтримки українських військових. Цю підтримку доводиться надавати на тлі серйозного відставання у постачанні зброї Тайваню на суму понад 14 мільярдів доларів. Війна в Україні підтвердила те, що вже було відоме: промислова база Америки атрофувалася після розпаду Радянського Союзу.

Фокус переклав новий текст Джулії ван дер Колфф, присвячений темі боєприпасів для України.

Незважаючи на зусилля щодо відновлення та зміцнення виробничої бази, досягнення виробничих потужностей, необхідних для поповнення запасів та підготовки до можливості повномасштабного конфлікту з Китаєм, залишається малоймовірним. За нинішніх темпів зростання терміни заміни критично важливих запасів становлять у середньому понад 13 років. Багато передових американських систем виробляються на дуже невеликій кількості конвеєрів ще меншою кількістю виробників. Виробництво вимагає дефіцитної робочої сили, що має знання про ці системи, а ланцюжки поставок включають рідкісноземельні метали, мікросхеми та незрозумілі механічні деталі з усього світу, які дуже важко забезпечити.

Ця проблема не нова, і багато хто вже писав про застарілу промислову базу Америки. Можливі рішення варіюються від оновлення та впорядкування регулюючих органів до продажу дорожчих систем озброєнь, таких як F-35, союзним країнам. Проте, щоб почати вирішувати проблеми, що стоять перед промисловою базою, уряд США має розглянути можливість створення нового ринку "бюджетної зброї", який зміцнить американський арсенал величезною кількістю дешевих, легко відтворюваних та ефективних систем озброєнь, щоб створити хедж проти нинішнього дефіциту. Для цього уряд повинен створити спеціальну цільову групу, яка використовуватиме можливості приватної промисловості та створювати нові процеси управління закупівлями для нових підрядників з бізнес-моделями, орієнтованими на швидке виробництво недорогих систем. Це дозволить створити новий сектор ринку бюджетних озброєнь поряд із основними існуючими оборонними підрядниками, збільшуючи виробничі потужності та одночасно захищаючись від дефіциту.

Арсенал США. Інший бік ринку озброєнь

Бюджетні озброєння складають ту частину світового ринку зброї, яка визначається меншою вартістю угод на нові, доступніші оборонні системи та відремонтованим обладнанням, і часто характеризується динамічними схемами закупівель. У той час, як деякі країни купують тільки бюджетне обладнання, інші, включаючи Південну Корею та Об'єднані Арабські Емірати, купують у США висококласні винищувачі та економлять на інших системах. Індія, наприклад, закупила у Росії кілька танків Т-72 і Т-90, водночас купуючи у США сучасні літаки, такі як пропонований варіант F-16 — F-21. Хоча ринок озброєнь економ-класу охоплює понад 100 країн із різними оборонними бюджетами, Сполучені Штати не беруть участь у ньому ні як виробник, ні як покупець.

Чому Сполучені Штати не беруть участь у бюджетному ринку озброєнь, тим більше, що в результаті війни в Україні діючі компанії важко виконують закордонні замовлення, залишаючи пролом на ринку? Відповідь — і можливість — криється в розумінні бізнес-моделей, що рухають американську оборонно-промислову базу.

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Основні американські підрядники працюють з унікальною структурою витрат і стикаються з проблемами, спричиненими консолідацією, нестачею робочої сили та політикою, що призвела до атрофії виробничих потужностей.

Україна вистрілює від 6 до 7 тисяч артилерійських снарядів на день. Американські фірми виробляють 15 тисяч на місяць. Це критичний брак. Те саме стосується зенітних ракет Stinger, протитанкових ракет Javelin та GMLRS. Американська промисловість не встигає за попитом. Ця проблема виникла у 1990-х роках, коли скорочення витрат на оборону викликало серію злиття оборонних компаній, які ліквідують надмірні виробничі потужності з метою скорочення витрат. Ці компанії почали фокусуватися на цивільному ринку — наприклад, General Electric переключилася на продаж продукції цивільної авіації. У поєднанні з мінливими очікуваннями на Волл-стріт це, як не дивно, породило застійний період, коли головні підрядники оборонного сектора продовжували формувати федеральну контрактну систему на користь гравців, що створюють невелику кількість дуже складних систем. Ці підрядники призначені для роботи лише на рівні ефективності мирного часу.

Україна вистрілює від 6 до 7 тисяч артилерійських снарядів на день. Американські фірми виробляють 15 тисяч на місяць. Це критичний брак

Проблема полягає в тому, що всі американські оборонні компанії торгують на Нью-Йоркській фондовій біржі і, певною мірою, залежать від очікувань інвесторів громадського ринку. Волл-стріт зазвичай дивиться на оборонну промисловість як на вимагаючу нижчих мультиплікаторів, ніж технологічна промисловість: ризиків тут практично немає, адже її основним клієнтом є Міністерство оборони. Однак, враховуючи коливання оборонного бюджету з року в рік та нестабільність дорогих угод у межах програми Foreign Military Sales, волатильність доходів може бути набагато вищою, ніж очікується. Зважаючи на те, що нестабільність доходів від контрактів може призвести до зниження маржі, великі оборонні підрядники шукають альтернативні методи забезпечення стабільності доходів.

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Для цього вони розміщують виробничі потужності у різних округах, лобіюють та шукають більш довгострокові контракти. Як підприємства вони генерують вартість за рахунок доходів, маржі, інвестованого капіталу та/або конкурентних переваг. Стабільне отримання доходів та висока маржа обмежені коливаннями політики та бюджетів, а конкурентні переваги зводяться нанівець новими інноваційними компаніями, тому акули оборонної промисловості відповідають поглинанням та консолідацією, ще більше скорочуючи виробничі потужності для зниження витрат. Вони також створюють робочі місця в різних штатах США, таким чином створюючи політичні стимули для отримання державного фінансування і збільшуючи вартість робочої сили, що одночасно підвищує вартість передових систем.

Ця структура зберігається протягом трьох десятиліть. Вона, як і раніше, визначається процесами, встановленими під час холодної війни. Американські фірми та Міністерство оборони зосереджені на закупівлі дорогих та складних систем, які неможливо зробити швидко та у великій кількості. При такому підході не береться до уваги важливість масового виробництва менших платформ, які будуть необхідні у війні на виснаження.

Час, необхідний для заміни запасів основних програм оборонних закупівель (таких як Stinger, Javelin і GMLRS) при високих темпах виробництва становить в середньому 8,4 року, а за темпів виробництва мирного часу (поточний стан) — 13,8 років. Більшість систем до того ж виробляється на кількох конвеєрах дуже невеликою кількістю виробників і такою ж невеликою кількістю робітників, які мають знання про те, як збирати системи. Наприклад, 80% виробництва автомобілів Корпусу морської піхоти та армії здійснюється одним виробником на одному складальному конвеєрі. AMTEC — єдина компанія, яка виготовляє гранати для Міністерства оборони, і якщо у неї виникнуть проблеми з постачанням, не знайдеться інших постачальників, які могли б заповнити нестачу.

Уроки Іраку та Афганістану

Це не перший випадок, коли оборонно-промислова база стикається з кризою виробничих потужностей. Однак, завдяки обхідним шляхам закупівель і підтримці з боку вищих посадових осіб, їй і раніше вдавалося виходити з виробничого глухого кута. Оскільки мобілізація до Афганістану та Іраку зажадала невеликого збільшення виробництва, порівняно з відсутністю адекватного обладнання і танків для боротьби з повстанцями, оборонно-промислова база змогла швидко збільшити виробництво, переорієнтувавшись на виробництво систем для нових умов ведення війни. У 2006 році Міністерство оборони створило Об'єднану організацію зі знищення саморобних вибухових пристроїв, що дало йому змогу звернутися до промисловості за найважливішими системами та обладнанням, які більше підходять для боротьби з повстанськими групами. Одночасно з цим, створення Об'єднаного процесу затвердження та управління закупівлями для боротьби з саморобними вибуховими пристроями дало змогу організації побачити й артикулювати прогалини в можливостях, а також фінансувати й розгортати нові системи за лічені місяці, а не роки.

Міністерство оборони уклало контракти з невизначеним терміном постачання та невизначеною кількістю товарів з дев'ятьма комерційними постачальниками (зобов'язуючись купити машини у кожного з них) та визначило програму як найбільш пріоритетний напрямок закупівель міністерства Фото: Відкриті джерела

Щоб пришвидчити виробництво бронеавтомобілів із захистом від мін та засідок, які забезпечують надійніший захист від вибухових пристроїв, міністр оборони Роберт Гейтс створив цільову групу, закликавши 12 різних фірм замість одного підрядника для виробництва автомобілів. Вимоги до учасників програми скоротили, значною мірою спираючись на комерційно доступні продукти. Міністерство оборони уклало контракти з невизначеним терміном постачання та невизначеною кількістю товарів з дев'ятьма комерційними постачальниками (зобов'язуючись купити машини у кожного з них) та визначило програму як найбільш пріоритетний напрямок закупівель міністерства.

Поєднуючи існуючі виробничі лінії з новими технологіями від промисловості, швидкими процесами закупівель та конкуренцією, програма зі створення автомобілів із захистом від мін та засідок показує, що промислова база, незважаючи на її крихкість, може швидко реагувати на регіональні загрози. Міністерство оборони має визнати успіх цієї нетрадиційної стратегії закупівель та впровадити її у більшу кількість програм шляхом зниження вимог, пом'якшення правил, дозволу участі кількох виробників та стандартизації виробничих процесів.

Тут в Міністерства оборони є можливість узяти приклад з минулого, використовуючи успіхи американської промислової мобілізації під час війни в Афганістані, щоб розв'язати нинішню проблему нестачі та крихкості промислової бази, одночасно проєктуючи свою міць і зміцнюючи стримування.

Підтримка України та створення нового американського арсеналу

Мало хто сумнівається в тому, що спрямування векторів технологічного прогресу, не кажучи вже про мільярди доларів інвестованого капіталу в США та Китаї, вказують на новий тип конфлікту, що потребує безліч складних наступальних та оборонних систем озброєння. Інтегроване поле бою характеризуватиметься автономними системами, роями безпілотників, передовими сенсорними можливостями та гіперзвуковою зброєю, яка перебуває на межі того, щоб стати реальністю. Однак реальність така, що ця революція в технологічних можливостях, покликана вкоротити ланцюжки від наказу до завдання удару, найімовірніше, призведе до того, що війна вестиметься повільніше, важче і дорожче, ніж будь-коли. Виживання на технологічно складному полі бою ставатиме дедалі дорожчим, оскільки інтеграція автономних систем і датчиків, що підтримуються електромагнітними парасольками та хибними цілями, підвищить прозорість, уповільнить пересування та вимагатиме значних капітальних та системних витрат для протидії.

У недавній статті в китайському виданні People's Liberation Army's Daily наголошується, що розвиток дешевих безпілотних систем становить значну загрозу для традиційної протиповітряної оборони. Невеликі системи неймовірно важко виявити за допомогою радара та атакувати за допомогою дорогих керованих боєприпасів чи протиповітряних знарядь. Передові системи, покликані поглинати та обробляти більше інформації, ніж будь-коли раніше, також схильні робити більше помилок, що посилюються обманом та диверсіями.Це відбувається тому, що технології, які лежать в їхній основі, ще не досягли повної зрілості. До того ж такі системи також залежать від складних ланцюжків поставок і потребуватимуть інтенсивного внеску з боку вже ослабленої промислової бази.

Як уже показує війна в Україні, вирішальною перевагою у війні з Китаєм за Тайвань може стати здатність швидко виробляти і фінансувати заміну озброєнь і систем, що витрачаються, для американських і союзних військ. Міністерство оборони починає приходити до цієї концепції. Заступниця міністра оборони з наукових та інженерних досліджень Хайді Шью нещодавно оголосила про створення нової стратегічної цільової групи Ради з оборонної науки, яка займатиметься вивченням недорогих систем озброєнь.

Як уже показує війна в Україні, вирішальною перевагою у війні з Китаєм за Тайвань може стати здатність швидко виробляти і фінансувати заміну озброєнь і систем, що витрачаються, для американських і союзних військ. Фото: REUTERS

Цій цільовій групі доведеться вирішувати серйозну проблему: головні американські оборонні підрядники створені для виробництва в мирний час, щоб забезпечити прибутковість, оскільки оборонні бюджети коливаються з року в рік. Вони підтримують свою маржу не за рахунок виробництва нових систем, а за рахунок надання послуг з навчання та технічного обслуговування найдорожчих платформ. На світовому ринку генеральні підрядники здійснюють продаж зброї за кордон і виправдовують високі ціни стратегією під назвою "комплексний підхід", забезпечуючи навчання, технічну підтримку та обслуговування протягом усього терміну служби системи. Цей підхід приносить значну частину доходу від таких послуг та робить системи надзвичайно дорогими у разі їх втрати в конфлікті та заміни.

Поки Росія привертає увагу до Східної Європи, Китай готується до нової ери промислової війни, готуючись підняти вартість втручання США на Тайвані до неприйнятного рівня. Подальша ескалація, найімовірніше, трапиться без попередження, й існуючі мобілізаційні можливості — все, що виявиться в наявності.

Хороші новини: є інноваційні оборонні компанії, які можуть швидко зробити дешевшу зброю. Візьмемо, наприклад, нову оборонну компанію Firestorm. Використовуючи можливості 3D-друку, вони створюють унікальні повітряні системи за невелику частку традиційної вартості, виробляючи радикально доступні та адаптовані до завдань безпілотні системи, які можуть бути надруковані будь-де, зібрані та готові до польоту всього за кілька днів.

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Міністерство оборони має підтримувати нових підрядників, які вже мають відповідні операційні моделі для підтримки швидкого виробництва, передові та ефективні технології виробництва, а також масштабований потенціал для розробки та виробництва цих нових систем. Розвиваючи і стимулюючи зростання нового ринку, що складається з більш дрібних і моторних виробників та систем, які будуть доповнювати, а не замінювати дорогі передові системи, які вже виробляють основні компанії, Сполучені Штати зможуть ефективно знизити вартість конфлікту, зміцнити стримування і створити захист від збоїв у ланцюжку поставок, нестачі робочої сили та обмежень потужностей, щоб випередити навіть найстійкіших супротивників. Якщо вийти за межі американських кордонів, ці недорогі системи також будуть неймовірно привабливі для союзників США, таких як Ізраїль. Як довели росіяни, продажі військового обладнання за кордон можуть бути використані для завоювання та проєктування впливу в критично важливих країнах, таких як Індія та ширший Індо-Тихоокеанський регіон, щоб протистояти зазіханням Китаю.

Створення окремого сектора бюджетного озброєння в оборонній промисловості США, що позиціонується як хедж, також може допомогти змінити культуру "знищити або поглинути", що встановилася між акулами і дрібнішими підрядниками, які розвиваються, у такий спосіб розширюючи ринок. Поява нових бізнес-моделей оборонних підрядників, які генерують вартість за рахунок інновацій у виробництві, ефективності та масштабу, а не за рахунок підтримки та обслуговування озброєнь, зробить сектор більш привабливим для венчурних інвесторів, які традиційно уникали цієї галузі, створить ефект мультиплікатора та зміцнить загальний потенціал промислової бази у США.

Подумайте про це так: арсенал США схожий на інвестиційний портфель, який відчайдушно потребує стратегії управління ризиками. Інвестуючи в нових виробників і компанії, здатні виробляти критично важливі недорогі системи, Міністерство оборони може диверсифікувати і застрахуватися від ризиків, пов'язаних з величезною кількістю проблем, з якими сьогодні стикається оборонна промислова база, забезпечуючи ліквідність, довговічність і матеріальну віддачу на полі бою.

Про автора

Джулія ван дер Колфф — юристка Decisive Point, венчурної та консультаційної фірми, що інвестує в глибокі технологічні інновації у галузі безпеки, охорони здоров'я, енергетики та інфраструктури. Вона закінчила Університет Південної Каліфорнії, де отримувала стипендію Президента США.

* Decisive Point інвестувала у Firestorm через свій венчурний фонд.