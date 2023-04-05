"Генерал Коррупция": в СтратКоме ВСУ рассказали, как армия РФ развалилась изнутри

Уровень воровства российского военного командования достиг беспрецедентных масштабов — у мирового экспортера нефти нет топлива для армии. Блицкриг оккупантов в Украине захлебнулся в крови, заявили в управлении страткома ВСУ.

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Российская армия в 2022 году получила из бюджета 61,7 миллиарда долларов, но куда на самом деле направили деньги, никто не знает. Об этом сообщило в Telegram 5 апреля управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

По крайней мере на бумаге, ВС РФ выглядели мощной мировой угрозой и за месяц до полномасштабного вторжения в Украину министр обороны России Сергей Шойгу отчитывался об успешном 70%-м перевооружении армии, отметили военные.

"С первых дней вторжения миру стало очевидно, что российская военная машина далеко не заедет. Ее изнутри источила коррупция. А еще не сгнившие [образцы военной техники] дожгли украинские силы сопротивления. Когда российский блицкриг захлебнулся в крови, аналитики начали разбираться в составляющих провала", — сказано в отчете.

Украинские специалисты выделили 3 уровня российской армейской коррупции:

индивидуальный — обеспечивает прожиточный минимум захватчику, который крадет все вокруг себя.

институциональный — набор внеуставных правил и отношений, регулирующих жизнь российских офицеров и командования.

политический — вершина пищевой коррупционной цепочки. В ней повязаны правительство, Министерство обороны и вся вертикаль власти, цементирующая коррупцию как единственно возможный вариант существования общества.

"Оказалось, что у страны-бензоколонки, которая на весь мир торгует нефтью и газом, у своей армии нет топлива, потому что его уже давно перепродали. Техника массово горела, а когда начали расконсервировать старые советские образцы, оказалось, что в большинстве своем она способна только стоять на постаментах", — говорится в сообщении.

А новые разработки ВПК, как говорят в страткоме ВСУ, имеются в единичных экземплярах или вообще не работают. В 2012 году одна из военных компаний в РФ получила около 26 миллионов долларов на разработку авиакомплекса для перехвата нестратегических ракет.

Впоследствии выяснилось, что часть подставных компаний были зарегистрированы по адресам общественных туалетов в Самарской области. Многие бронежилеты военнослужащих РФ сделаны из картона, а броня на танках на самом деле сделана из лотков для яиц, убеждают в управлении.

"Тендеры на питание годами отдавали (главе российской ЧВК "Вагнер" Евгению) Пригожину, который ЧВК отправил на убой и поставлял на фронт консервы, срок годности которых истек 7 лет назад", — добавили в управлении.

Украина обязательно победит в большой войне, а те оккупанты, которых не достанут ВСУ, погибнут от последствий российской коррупции, заключили представители командования.

Напомним, что в марте прошлого года глава украинского Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков благодарил Шойгу за его личный вклад в разворовывание военных ресурсов РФ на этапе их накопления на границе с Украиной.

Британская военная разведка ранее отмечала высокий уровень коррупции в командовании ВС РФ. Это стало одной из основных причин их провалов в Украине.