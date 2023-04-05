"Генерал Корупція": у СтратКомі ЗСУ розповіли, як армія РФ розвалилася зсередини

Рівень крадіжки російського військового командування досяг безпрецедентних масштабів — світовий експортер нафти не має палива для армії. Бліцкриг окупантів в Україні захлинувся в крові, заявили в управлінні СтратКому ЗСУ.

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Російська армія у 2022 році отримала з бюджету 61,7 мільярда доларів, але куди насправді направили гроші, ніхто не знає. Про це повідомило у Telegram 5 квітня управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Принаймні на папері, ЗС РФ виглядали потужною світовою загрозою і за місяць до повномасштабного вторгнення в Україну міністр оборони Росії Сергій Шойгу звітував про успішне 70%-не переозброєння армії, зазначили військові.

"З перших днів вторгнення світу стало очевидно, що російська військова машина далеко не заїде. Її зсередини виточила корупція. А ще не згнилі [зразки військової техніки] допалили українські сили опору. Коли російський бліцкриг захлинувся в крові, аналітики почали розбиратися у складових провалу", — сказано у звіті.

Українські фахівці виділили 3 рівні російської армійської корупції:

індивідуальний — забезпечує прожитковий мінімум загарбнику, який краде все навколо себе.

інституційний — набір позастатутних правил і відносин, що регулюють життя російських офіцерів та командування.

політичний — вершина харчового корупційного ланцюжка. У ній пов'язані уряд, Міністерство оборони та вся вертикаль влади, що цементує корупцію як єдиний можливий варіант існування суспільства.

"Виявилося, що у країни-бензоколонки, яка на весь світ торгує нафтою і газом, у своєї армії немає палива, тому що його вже давно перепродали. Техніка масово горіла, а коли почали розконсервувати старі радянські зразки, виявилося, що здебільшого вона здатна лише стояти на постаментах", — йдеться у повідомленні.

А нові розробки ВПК, як кажуть у СтратКомі ЗСУ, є в поодиноких примірниках або взагалі не працюють. У 2012 році одна з військових компаній у РФ отримала близько 26 мільйонів доларів на розробку авіакомплексу для перехоплення нестратегічних ракет.

Згодом з'ясувалося, що частина підставних компаній була зареєстрована за адресами громадських туалетів у Самарській області. Багато бронежилетів військовослужбовців РФ зроблено з картону, а броню на танках насправді зроблено з лотків для яєць, переконують в управлінні.

"Тендери на харчування роками віддавали (голові російської ПВК "Вагнер" Євгенію) Пригожину, який ПВК відправив на забій і постачав на фронт консерви, термін придатності яких минув 7 років тому", — додали в управлінні.

Україна обов'язково переможе у великій війні, а ті окупанти, яких не дістануть ЗСУ, загинуть від наслідків російської корупції, уклали представники командування.

Нагадаємо, що в березні минулого року глава українського Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков дякував Шойгу за його особистий внесок у розкрадання військових ресурсів РФ на етапі їхнього накопичення на кордоні з Україною.

Британська військова розвідка раніше відзначала високий рівень корупції у командуванні ЗС РФ. Це стало однією з основних причин їхнього провалу в Україні.