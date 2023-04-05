Испания анонсировала отсрочку отправки танков Leopard 2 в Украину, — Reuters

По информации журналистов, танкам, которые были на консервации с 1990-х годов, необходимо будет пройти испытания на боевую готовность прежде, чем отправиться в Украину.

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Обещанные Украине Испанией шесть танков Leopard 2A4 смогут покинуть страну и быть отправлены на вооружение ВСУ не ранее второй половины апреля. Об этом заявила 5 апреля министр обороны Маргарита Роблес, сообщает издание Reuters.

По информации издания, шесть танков Leopard 2A4, которые Испания пообещала отправить Украине, покинут страну во второй половине апреля, что произойдет позднее предполагаемой даты поставки.

"Боевые танки немецкого производства не использовались с 1990-х годов и были законсервированы в резерве, требуя переоборудования и испытаний на боевую готовность после первоначальных сомнений относительно того, смогут ли они снова вступить в бой", — объясняет издание.

В прошлом месяце представители Испании заявляли, что танки направятся в Украину после пасхальных праздников 9 апреля. Всего Мадрид обязался отправить в Украину около 10 танков.

Издание сообщает, что Испания также подготовила 40 членов танковых экипажей и 15 механиков на военной базе в северо-восточном городе Сарагоса.

Напомним, 1 февраля представители оборонного ведомства в Испании сообщили, что смогут поставить в Украину от 4 до 6 танков Leopard 2A4. Тогда стало известно, что на хранении находится 53 танка, которые пребывают в разном техническом состоянии.

В марте стало известно, что первые 10 украинских экипажей танков Leopard 2 A4 завершили обучение в Сарагосе.