Іспанія анонсувала відстрочку відправки танків Leopard 2 в Україну, — Reuters

За інформацією журналістів, танкам, що були законсервовані з 1990-х років, необхідно буде пройти випробування на бойову готовність, перш ніж вирушити до України.

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Обіцяні Україні Іспанією шість танків Leopard 2A4 зможуть залишити країну і бути відправлені на озброєння ЗСУ не раніше другої половини квітня. Про це заявила 5 квітня Міністр оборони Маргарита Роблес, повідомляє видання Reuters.

За інформацією видання, шість танків Leopard 2A4, які Іспанія пообіцяла відправити Україні, покинуть країну в другій половині квітня, що станеться пізніше за передбачувану дату поставки.

"Бойові танки німецького виробництва не використовувались з 1990-х років і були законсервовані в резерві, вимагаючи переобладнання та випробувань на бойову готовність після початкових сумнівів щодо того, чи зможуть вони знову розпочати бій", — пояснює видання.

Минулого місяця представники Іспанії заявляли, що танки вирушать до України після великодніх свят 9 квітня. Загалом Мадрид зобов'язався відправити в Україну близько 10 танків.

Видання повідомляє, що Іспанія також підготувала 40 членів танкових екіпажів та 15 механіків на військовій базі у північно-східному місті Сарагоса.

Нагадаємо, 1 лютого представники оборонного відомства в Іспанії повідомили, що зможуть поставити в Україну від 4 до 6 танків Leopard 2A4. Тоді стало відомо, що на зберіганні знаходиться 53 танка, що перебувають у різному технічному стані.

У березні стало відомо, що перші 10 українських екіпажів танків Leopard 2 A4 завершили навчання у Сарагосі.