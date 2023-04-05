Кто придет на смену Столтенбергу: в НАТО назвали имена возможных преемников, — Politico

По информации журналистов, требования к кандидату сильно изменились из-за войны в Украине. Сейчас в Альянсе идет обсуждение нескольких кандидатов, наиболее вероятными из которых назвали президента Еврокомиссии или премьера Нидерландов.

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Международный военно-политический блок НАТО обдумывает кандидатуру идеального преемника на пост нового генсека, но пока не видит реального кандидата. Об этом сообщает издание Politico.

Требования к кандидату

Следующим главой НАТО должен быть кто-то, кто поддерживает Украину, но не настолько агрессивен, чтобы пугать страны, которые опасаются спровоцировать Россию.

Этот человек должен иметь статус бывшего главы государства или правительства.

Он способен получить единодушную поддержку от представителей 31 страны и, что наиболее важно, от США.

Также кандидат должен быть европейцем, способным сотрудничать с представителями Белого дома.

Потенциальные кандидаты

Одной из следующих кандидатур на пост, который пока занимает Йенс Столтенберг, вероятнее всего может стать президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сохраняет доверительные отношения с Вашингтоном, имеет большой опыт работы с большинством глав правительств Альянса, а в прошлом была министром обороны Германии.

В случае избрания дер Ляйен она станет первой женщиной-лидером НАТО. Однако, по словам сотрудников Альянса, данные теории являются скорее теориями, поскольку сама Урсула не изъявила желания занять этот пост и вряд ли покинет свою должность до окончания срока в 2024 году.

Также в качестве кандидата рассматривают премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который имеет большой опыт работы с лидерами Альянса и поддерживает тесные трансатлантические связи.

Его страна продемонстрировала достаточную мощь в обороне и в качестве одного из крупнейших европейских доноров Украины. Однако издание указывает, что кроме сплетен более никаких действий по его привлечению, как кандидата пока не было.

Еще кандидаты?

В НАТО думают также о возможности рассмотрения кандидатур премьер-министра Эстонии Кайи Каллас и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Одним из кандидатов назвали министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Также среди обсуждаемых кандидатур прозвучали имена вице-премьера Канады Христи Фриланд, президента Румынии Клауса Иоганниса и президента Словакии Зузаны Чапутовой.

Однако тут же в издании подчеркивают, что официальные лица в военном блоке признают, что многие из этих имен на данном этапе политически нецелесообразны.

"Эти предположения показывают, насколько вторжение России в Украину изменило НАТО — и кто может его возглавить. Война привлекла внимание к Альянсу, сделав эту работу более политически чувствительной и громкой, чем в прошлом. И союзники вдруг стали намного осторожнее насчет того, кого они хотят видеть на трибуне, чтобы говорить от их имени", — подчеркивает издание.

Напомним, в конце января стало известно, что срок полномочий нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истекает в сентябре 2023 года, однако его мандат хотят продлить еще на год из-за войны в Украине.

Во вторник, 4 апрел,я стало известно, что НАТО разместит военный контингент вдоль всей финской границы с РФ.