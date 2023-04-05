Хто прийде на зміну Столтенбергу: у НАТО назвали імена можливих наступників, — Politico

За інформацією журналістів, вимоги до кандидата змінились через війну в Україні. Наразі в Альянсі триває обговорення кількох кандидатів, найімовірнішими з яких назвали президента Єврокомісії чи прем'єра Нідерландів.

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Міжнародний військово-політичний блок НАТО обмірковує кандидатуру ідеального наступника на посаду нового генсека, але поки що не бачить реального кандидата. Про це повідомляє видання Politico.

Вимоги до кандидата

Наступним главою НАТО має бути хтось, хто підтримує Україну, але не настільки агресивний, щоб лякати країни, які побоюються спровокувати Росію.

Ця людина повинна мати статус колишнього глави держави чи уряду.

Вона здатна отримати одностайну підтримку від представників 31 країни та, що найважливіше, від США.

Також кандидат має бути європейцем, здатним співпрацювати з представниками Білого дому.

Потенційні кандидати

Однією з наступних кандидатур на посаду, яку поки що займає Єнс Столтенберг, найімовірніше може стати президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка зберігає добрі відносини з Вашингтоном, має великий досвід роботи з більшістю глав урядів Альянсу, а в минулому була міністром оборони Німеччини.

У разі обрання дер Ляєн вона стане першою жінкою-лідером НАТО. Однак, за словами співробітників Альянсу, ці теорії є скоріше теоріями, оскільки сама Урсула не виявила бажання обійняти цю посаду і навряд чи залишить свою посаду до закінчення терміну у 2024 року.

Також як кандидата розглядають прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, котрий має великий досвід роботи з лідерами Альянсу і підтримує тісні трансатлантичні зв'язки.

Його країна продемонструвала достатню міць в обороні та як одного з найбільших європейських донорів України. Однак видання вказує, що крім пліток більше ніяких дій щодо його залучення, як кандидата поки що не було.

Ще кандидати?

У НАТО також думають про можливість розгляду кандидатур прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас та прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Одним з кандидатів назвали міністра оборони Великобританії Бена Воллеса.

Також серед обговорюваних кандидатур прозвучали імена віце-прем'єра Канади Христі Фріланд, президента Румунії Клауса Йоганніса та президента Словаччини Зузани Чапутової.

Однак, у виданні наголошують, що офіційні особи у військовому блоці визнають, що багато з цих імен на даному етапі поки що політично недоцільні.

"Ці припущення показують, наскільки вторгнення Росії в Україну змінило НАТО — і хто може його очолити. Війна привернула увагу до Альянсу, зробивши цю роботу політично чутливішою та гучнішою, ніж у минулому. І союзники раптом стали набагато обережнішими щодо того, кого вони хочуть бачити на трибуні, щоб говорити від їхнього імені", — наголошує видання.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що термін повноважень нинішнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга спливає у вересні 2023 року, проте його правління планують продовжити ще рік через війну в Україні.

У вівторок, 4 квітня, стало відомо, що НАТО розмістить військовий контингент уздовж усього фінського кордону з РФ.