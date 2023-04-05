"Все делалось правильно": в Германии не согласны с извинениями за задержки оружия для ВСУ

По словам представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, сроки поставок согласовывались с западными партнерами, чтобы избежать прямого столкновения НАТО и РФ.

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В правительстве Германии не согласны со словами вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека, который накануне извинился перед Украиной за задержки по поставкам оружия. Об этом сообщает портал "Bild" в среду, 5 апреля.

Высказался по этому поводу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Он не согласен с тем, что нужно было извиняться перед президентом Украины Владимиром Зеленским за запоздалые поставки вооружения.

По его словам, поставки помощи Киеву были верными по срокам и быстрее это делать не было необходимости.

"Все делалось правильно и в нужное время. Все было очень тщательно согласовано", — заявил Штеффен Хебештрайт.

Германия якобы всегда хотела помочь Украине, однако есть огромное количество нюансов, среди которых обсуждение поставок с партнерами, чтобы избежать прямого столкновения НАТО и Российской Федерации.

Извинения перед Зеленским со стороны Германии: что известно

Во вторник, 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком. Там немецкий чиновник принес свои извинения Украине за то, что его страна слишком долго тянула с поставками оружия и другой военной помощи.

"Мы изменили нашу позицию, но это заняло слишком много времени. Мне очень стыдно, что это было слишком поздно", — сказал Роберт Хабек.

Напомним, 3 апреля вице-канцлер Германии приехал в Киев с необъявленным визитом. На переговорах Роберт Хабек собирался обсудить восстановление энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, решения об инвестициях либо уже были приняты, либо ожидаются.