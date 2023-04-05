"Все робилося правильно": у Німеччині не згодні з вибаченнями за затримку зброї для ЗСУ

За словами представника уряду ФРН Штеффена Хебештрайта, терміни постачання узгоджувалися із західними партнерами, щоб уникнути прямого зіткнення НАТО та РФ.

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В уряді Німеччини не згодні зі словами віце-канцлера та міністра економіки Роберта Хабека, який напередодні вибачився перед Україною за затримки щодо постачання зброї. Про це повідомляє портал "Bild" в середу, 5 квітня.

Висловився із цього приводу офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт. Він не згоден з тим, що треба було вибачатися перед президентом України Володимиром Зеленським за постачання озброєння, що запізнилося.

За його словами, постачання допомоги Києву було вірним за термінами і швидше це робити не було необхідності.

"Все робилося правильно і в потрібний час. Все було дуже ретельно узгоджено", — заявив Штеффен Хебештрайт.

Німеччина нібито завжди хотіла допомогти Україні, проте є величезна кількість нюансів, серед яких обговорення поставок із партнерами, щоб уникнути прямого зіткнення НАТО та Російської Федерації.

Вибачення перед Зеленським із боку Німеччини: що відомо

У вівторок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з віце-канцлером Німеччини Робертом Хабеком. Там німецький чиновник вибачився перед Україною за те, що його країна надто довго тягла з постачанням зброї та іншої воєнної допомоги.

"Ми змінили нашу позицію, але це зайняло надто багато часу. Мені дуже соромно, що це було надто пізно", — сказав Роберт Хабек.

Нагадаємо, 3 квітня віце-канцлер Німеччини приїхав до Києва із неоголошеним візитом. На переговорах Роберт Хабек мав намір обговорити відновлення енергетичної інфраструктури України. За його словами, рішення про інвестиції або вже були ухвалені, або очікуються.