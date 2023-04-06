Увольнений среди руководства ВС РФ из-за провалов в Украине будет больше, — Минобороны Британии

"Первой ласточкой" среди уволенных командующих ВС РФ, вероятно, стал генерал-полковник Рустам Мурадов, руководивший неудачным штурмом россиян на Угледарском направлении.

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Министерство обороны Британии считает, что в РФ и дальше будут увольнять топ-военных из-за недостижения поставленных целей в Украине. Об этом сообщают в твиттере ведомства.

В ведомстве отмечают, что благодаря сообщениям в соцсетях можно предположить, что руководство ВС РФ уволило с занимаемой должности генерала-полковника Рустама Мурадова, под командованием которого армия России понесла сокрушительные потери во время наступления на Угледарском направлении Донецкой области. Мурадов был командующим Восточной группировкой войск в Украине и возглавил эту группировку после провала российской армии под Киевом.

Неудачные операции на востоке Украины вызвали критику командования ВС РФ в обществе, в том числе среди подчиненных самого Мурадова.

"На данный момент он является самым высоким российским военным, которого уволили в 2023 году, но, скорее всего, их будет больше, поскольку Россия продолжает терпеть неудачи в достижении своих целей на Донбассе", — отметили в Минобороны Великобритании.

РосСМИ сообщают, что Мурадов отправил войска штурмовать Угледар не только на мины, но и под обстрел ВСУ. Поэтому украинская артиллерия за 3 дня уничтожила две элитные бригады морской пехоты, 103 единицы техники, в том числе 36 танков.

27 марта, в Генштабе ВСУ сообщили о больших потерях ВС РФ. В больницу временного оккупированного села Луганской области привезли около сотни тел захватчиков, еще более 100 оккупантов тяжело ранены.