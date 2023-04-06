Звільнень серед керівництва ЗС РФ через провали в Україні буде більше, — Міноборони Британії

"Першою ластівкою" серед звільнених командувачів ЗС РФ, ймовірно, став генерал-полковник Рустам Мурадов, який керував невдалим штурмом росіян на Вугледарському напрямку.

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Міністерство оборони Британії вважає, що в РФ і далі звільнятимуть топвійськових через недосягнення поставлених цілей в Україні. Про це повідомляють у твітері відомства.

У відомстві зауважують, що завдяки повідомленням в соцмережах можна припустити, що керівництво ЗС РФ звільнило із займаної посади генерала-полковника Рустама Мурадова, під командуванням якого армія Росії зазнала нищівних втрат під час наступу на Вугледарському напрямку на Донеччині. Мурадов був командувачем Східного угрупування військ в Україні і очолив це угрупування після провалу російської армії під Києвом.

Невдалі операції на сході України викликали критику командування ЗС РФ у суспільстві, зокрема й серед підлеглих самого Мурадова.

"Наразі він є найвищим російським військовим, якого звільнили у 2023 році, але, найімовірніше, їх буде більше, оскільки Росія продовжує зазнавати невдач у досягненні своїх цілей на Донбасі", — зазначили у Міноборони Великої Британії.

РосЗМІ повідомляють, що Мурадов відправив війська штурмувати Вугледар не лише на міни, а й під обстріл ЗСУ. Через це українська артилерія за 3 дні знищила дві елітні бригади морської піхоти, 103 одиниці техніки, зокрема 36 танків.

27 березня, у Генштабі ЗСУ повідомили про великі втрати ЗС РФ. До лікарні тимчасового окупованого села Луганської області привезли близько сотні тіл загарбників, ще понад 100 окупантів — важко поранені.