Був "ідіотом": РосЗМІ дізналися, чому Путін звільнив генерала, який провалив наступ на Вугледар

За словами журналістів, Мурадов відправив війська штурмувати Вугледар не лише на міни, а й під обстріл ЗСУ. Українська артилерія спромоглася знищити за 3 дні дві елітні бригади морської піхоти ЗС РФ, 103 одиниці техніки.

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Генерал-полковника Рустама Мурадова звільнено з посади командувача Східного військового округу (СВО) ЗС РФ, а також було відсторонено від командування російськими військами в Україні після провального наступу на Вугледар. Він кинув армію прямо на мінні поля, про що пише російське видання The Moscow Times із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що Мурадов відправив війська штурмувати Вугледар не лише на міни, а й під обстріл ЗСУ. Українська артилерія спромоглася знищити за 3 дні дві елітні бригади морської піхоти, 103 одиниці техніки, у тому числі 36 танків.

Видання пише, що Мурадов мав велику кількість військових невдач за ті 7 місяців, які він командував військами в Україні.

"Взяття Вугледара могло б дозволити російській армії обійти українські укріплення навколо Авдіївки та відкрити дорогу для широкого наступу на Донбас", — пишуть росЗМІ.

Проте, як повідомляється, армія РФ у битві за Вугледар зазнала фіаско.

"Мурадов був усунений, тому що він був божевільним ідіотом, який здатний наказати солдатам піти на вірну смерть. Багато хто скаржився на нього", — сказало джерело.

Видання пише, що минулого 50-річний Мурадов командував російськими військами в Сирії, а потім керував контингентом військ РФ у Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, що про усунення Мурадова стало відомо ще 27 березня. Повідомлялося, що російський топофіцер керував зміцненням ворожих позицій на Запорізькому напрямку та штурмовими діями ЗС РФ у західній частині Донбасу.

Також у Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки бойової авіації має Київ. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що передача застарілих винищувачів має стати знаком для західних союзників про те, що настав час переходити до наступного кроку допомоги ЗСУ.

Крім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ оцінив боротьбу ЗРК "Стріла-10" з БПЛА РФ. Українські зенітники за тиждень сумарно знищили 2 БПЛА "Зали" та 7 БПЛА "Орлан-10", удосконалюючи навички боротьби з російськими безпілотниками.