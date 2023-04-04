Был "идиотом": РосСМИ узнали, почему Путин уволил генерала, провалившего наступление на Угледар

По словам журналистов, Мурадов отправил войска штурмовать Угледар не только на мины, но и под обстрелы ВСУ. Украинская артиллерия смогла уничтожить за 3 дня две элитные бригады морской пехоты ВС РФ, 103 единицы техники.

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Генерал-полковник Рустам Мурадов освобожден от должности командующего Восточным военным округом (ВВО) ВС РФ, а также был отстранен от командования российскими войсками в Украине после провального наступления на Угледар. Он бросил армию прямо на минные поля, о чем пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что Мурадов отправил войска штурмовать Угледар не только на мины, но и под обстрелы ВСУ. Украинская артиллерия смогла уничтожить за 3 дня две элитные бригады морской пехоты, 103 единицы техники, в том числе 36 танков.

Издание пишет, что у Мурадова было большое количество военных неудач за те 7 месяцев, которые он командовал войсками в Украине.

"Взятие Угледара могло бы позволить российской армии обойти украинские укрепления вокруг Авдеевки и открыть дорогу для широкого наступления на Донбасс", — пишут росСМИ.

Однако, как сообщается, армия РФ в битве за Угледар потерпела фиаско.

"Мурадов был отстранен, потому что он был сумасшедшим идиотом, который способен приказать солдатам пойти на верную смерть. Многие жаловались на него", — сказал источник.

Издание пишет, что в прошлом 50-летний Мурадов командовал российскими войсками в Сирии, а затем руководил контингентом войск РФ в Нагорном Карабахе.

Напомним, что об отстранении Мурадова стало известно еще 27 марта. Сообщалось, что российский топ-офицер руководил укреплением враждебных позиций на Запорожском направлении и штурмовыми действиями ВС РФ в западной части Донбасса.

Также в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько боевой авиации есть у Киева. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подметил, что передача устаревших истребителей должна стать знаком для западных союзников о том, что пора переходить к следующему шагу помощи ВСУ.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ оценил борьбу ЗРК "Стрела-10" с БПЛА РФ. Украинские зенитчики за неделю суммарно уничтожили 2 БПЛА "Зала" и 7 БПЛА "Орлан-10", совершенствуя навыки борьбы с российскими беспилотниками.