РФ не может найти студентов для "университетов" на оккупированных территориях, — ЦНС

По информации ведомства, "власти" пытаются запустить имитацию "учебного процесса", а также при помощи учащихся из других регионов изменить демографический состав.

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Российские оккупанты не могут найти желающих студентов, которые согласились бы учиться в "университетах" на захваченных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления в четверг, 6 апреля.

По имеющейся информации, "власти" территорий, которые находятся временно под контролем Российской Федерации, создали около 29 "университетов", однако столкнулись с новой проблемой. Желающих там учиться практически нет.

"Университеты" работают на базе захваченных помещений украинских вузов. Чтобы набрать студентов, местным обещают поступление без экзаменов и стипендию, также на заочную форму отправляют коллаборантов. Все это делается для имитации "запуска учебного процесса", — говорится в сообщении.

Так называемые "ректоры" данных образовательных ведомств получили от "властей" задание подготовить специальные общежития для "студентов", которые все же решатся поступить туда. Кроме того, "учиться" им разрешают без сдачи соответствующих экзаменов.

В будущем им якобы обещают трудоустроить по профессии, однако работать им придется на временно оккупированных территориях. Все это делается, как подметили в Центре национального сопротивления, чтобы как можно скорее сменить демографический состав в регионе и тем самым подтвердить легенду о том, что в захваченных областях якобы проживают в большинстве своем россияне.

Напомним, 1 апреля в ЦНС отмечали, что россияне не могут провести "выборы" на оккупированных территориях. Все из-за того, что оккупанты не могут сформировать состав избирательных участков и набрать достаточное количество людей в партии. Кроме того, на оккупированных территориях недостаточно сотрудников полиции с российскими документами для обеспечения порядка на "выборах".