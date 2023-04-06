РФ не може знайти студентів для "університетів" на окупованих територіях, — ЦНС

За інформацією відомства, "влада" намагається запустити імітацію "навчального процесу", а також за допомогою учнів з інших регіонів змінити демографічний склад.

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Російські окупанти не можуть знайти охочих студентів, які б погодилися навчатися в "університетах" на захоплених територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву у четвер, 6 квітня.

За наявною інформацією, "влада" територій, які знаходяться тимчасово під контролем Російської Федерації, створила майже 29 "університетів", проте зіткнулися з новою проблемою. Охочих там вчитися практично немає.

"Університети" працюють на базі захоплених приміщень українських ЗВО. Щоб набрати студентів, місцевим обіцяють вступ без іспитів та стипендію, також на заочну форму відправляють колаборантів. Все це робиться для імітації "запуску навчального процесу", — йдеться у повідомленні.

Так звані "ректори" таких освітніх відомств отримали від "влади" завдання підготувати спеціальні гуртожитки для "студентів", які все ж таки наважаться вступити туди. Крім того, "навчати" їм дозволяють без складання відповідних іспитів.

У майбутньому їм нібито обіцяють працевлаштувати за фахом, проте працювати їм доведеться на тимчасово окупованих територіях. Все це робиться, як зауважили в Центрі національного опору, щоб якнайшвидше змінити демографічний склад у регіоні і тим самим підтвердити легенду про те, що в захоплених областях нібито проживають здебільшого росіяни.

Нагадаємо, 1 квітня у ЦНС зазначали, що росіяни не можуть провести "вибори" на окупованих територіях. Все через те, що окупанти не можуть сформувати склад виборчих дільниць та набрати достатню кількість людей у партії. Крім того, на окупованих територіях недостатньо співробітників поліції з російськими документами для забезпечення порядку на "виборах".