Росіяни не можуть провести "вибори" на окупованих територіях: у ЦНС назвали причину

За даними представників підпілля, окупанти хочуть провести на тимчасово окупованих територіях України псевдовибори до місцевих адміністрацій та парламенту у вересні 2023 року.

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Російські окупанти не можуть провести повноцінну підготовку до запланованих виборів до місцевих органів самоврядування на тимчасово окупованих територіях України через низькі темпи паспортизації. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Ворог сподівається провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори до місцевих органів самоврядування та до парламенту у вересні 2023, але не може набрати колаборантів", — констатують автори публікації.

Зазначається, що окупанти не можуть сформувати склад виборчих дільниць та набрати достатню кількість людей у партії. Крім того, на окупованих територіях недостатньо співробітників поліції з російськими документами для забезпечення порядку на "виборах".

Представники підпілля зазначають, що для голосування на псевдовиборах потрібна явка у виборчу дільницю з паспортом РФ.

"Москва поставила завдання перед колаборантами наростити темпи паспортизації за будь-яку ціну" — повідомляють у місцевому підпіллі.

Нагадаємо, що 1 березня в Центрі національного спротиву повідомили про припинення нарахування соціальних виплат з боку РФ мешканцям тимчасово окупованих територій, які володіють українськими паспортами.

У публікації ЦНС від 1 лютого також йдеться про те, що російські окупанти обіцяють повернути відібрану нерухомість, власники якої виїхали окупації, за умови, що вони змінять свій паспорт на російський.

Ще ми писали про те, що за інформацією ЦНС від 28 березня, росіяни хочуть збільшити кількість правоохоронців на тимчасово окупованих територіях України для протистояння "екстремізму". Повідомляється, що із цією метою окупанти мають намір залучити ще 105 тисяч силовиків.