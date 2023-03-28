Залучать 105 тис. силовиків: росіяни зібралися боротися "екстремізмом" в Україні, — ЦНС

За даними підпілля, окупанти збираються збільшити кількість силовиків на тимчасово захоплених територіях за рахунок колаборантів і колишніх поліцейських.

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У Російській Федерації хочуть збільшити кількість правоохоронців на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У джерелі стверджують, що окупанти готуються збільшити кількість силовиків у тимчасово захоплених населених пунктах на 105 тисяч. Людей планують залучити з-поміж колаборантів і колишніх представників поліції.

До таких заходів росіяни вдаються нібито для боротьби з "екстремізмом" на тимчасово окупованих територіях.

"Фактично екстремісти на ТОТ — це українці, тому завданням поліцаїв буде репресувати місцеве населення", — зазначили у ЦНС.

Крім того, росіяни мають намір залучити релігійні та молодіжні організації для "боротьби з екстремістською ідеологією". Так кремлівські ставленики хочуть посилити свій ідеологічний вплив на українців та вирахувати тих, хто мислить інакше та не піддається пропаганді.

Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ від 26 березня, росіяни змушують мешканців Бердянська отримувати спеціальні перепустки для переміщення окупованою територією регіону до 1 квітня. Для того, щоб отримати таку перепустку, місцевим жителям потрібно успішно пройти фільтрацію.

Раніше, 14 березня, Держдума Росії також ухвалила закон, у якому йдеться про можливість відмови від українського громадянства для мешканців тимчасово окупованих територій. У МЗС України назвали це рішення "нікчемним".

Ще ми писали, що 9 березня Центр національного опору повідомив про намір росіян провести нову хвилю мобілізації серед населення Луганської та Донецької областей. "Ядром" нової хвилі мають стати молоді люди 2006 року народження.