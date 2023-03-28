Привлекут 105 тыс. силовиков: россияне собрались бороться "экстремизмом" в Украине, – ЦНС

По данным подполья, оккупанты собираются увеличить количество силовиков на временно захваченных территориях за счет коллаборантов и бывших полицейских.

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В Российской Федерации хотят увеличить количество сотрудников правоохранительных органов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

В источнике утверждают, что оккупанты готовятся увеличить количество силовиков во временно захваченных населенных пунктах на 105 тысяч. Людей планируют привлечь из числа коллаборантов и бывших представителей полиции.

К подобным мерам россияне прибегают якобы для борьбы с "экстремизмом" на временно оккупированных территориях.

"По факту экстремисты на ВОТ это украинцы, поэтому задача полицаев будет репрессировать местное население", — отметили в ЦНС.

Кроме того, россияне намерены задействовать религиозные и молодежные организации для "борьбы с экстремистской идеологией". Таким образом кремлевские ставленники хотят усилить свое идеологическое влияние на украинцев и вычислить тех, кто мыслит иначе и не поддается пропаганде.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ от 26 марта, россияне заставляют жителей Бердянска получать специальные пропуска для перемещения по оккупированной территорий региона до 1 апреля. Для того чтобы обзавестись таким пропуском, местным жителям нужно успешно пройти фильтрацию.

Ранее, 14 марта, Госдума России также приняла закон, в котором говорится о возможности отказа от украинского гражданства для жителей временно оккупированных территории. В МИД Украины назвали данное решение "ничтожным".

Еще мы писали о том, что 9 марта Центр национального сопротивления сообщил о намерении россиян провести новую волну мобилизации среди населения Луганской и Донецкой областей. "Ядром" новой волны должны стать молодые люди 2006 года рождения.