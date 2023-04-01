Россияне не могут провести "выборы" на оккупированных территориях: в ЦНС назвали причину

По данным представителей подполья, оккупанты хотят провести на временно оккупированных территориях Украины псевдовыборы в местные администрации и в парламент в сентябре 2023 года.

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Российские оккупанты не могут провести полноценную подготовку к запланированным выборам в местные органы самоуправления на временно оккупированных территориях Украины из-за низких темпов паспортизации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг надеется провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в местные органы самоуправления и в парламент в сентябре 2023, но не может набрать коллаборантов", — констатируют авторы публикации.

Отмечается, что оккупанты не могут сформировать состав избирательных участков и набрать достаточное количество людей в партии. Кроме того, на оккупированных территориях недостаточно сотрудников полиции с российскими документами для обеспечения порядка на "выборах".

Представители подполья отмечают, что для голосования на псевдовыборах необходима явка в избирательный участок с паспортом РФ.

"Москва поставила задачу перед коллаборантами нарастить темпы паспортизации любой ценой" — сообщают в местном подполье.

Напомним, что 1 марта в Центре национального сопротивления сообщили о прекращении начисления социальных выплат со стороны РФ жителям временно оккупированных территорий, владеющим украинскими паспортами.

В публикации ЦНС от 1 февраля также говорится, что российские оккупанты обещают вернуть отобранную недвижимость, владельцы которой выехали оккупации, при условии, что они поменяют свой паспорт на российский.

Еще мы писали о том, что по информации ЦНС от 28 марта, россияне хотят увеличить количество сотрудников правоохранительных органов на временно оккупированных территориях Украины для противостояния "экстремизму". Сообщается, что с этой целью оккупанты намерены привлечь еще 105 тысяч силовиков.