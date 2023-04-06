Россия может использовать зерновой коридор для доставки оружия по Черному морю, — нардеп

По словам депутата Артема Черноморова, российские суда в Босфоре особо никто не проверяет. В то же время суда с украинским зерном могут ожидать своей очереди прохода через пролив около месяца.

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Россия может пользоваться соглашением об экспорте зерна, чтобы через "зерновой коридор" осуществлять поставки вооружения по Черному морю. Несмотря на контроль со стороны Турции, российские суда, которые проходят через Босфор, толком никто не проверяет. Об этом 4 апреля рассказал народный депутат Украины Артем Черноморов в блоге ЛІГА.net.

"Как обеспокоенно отмечают руководители Министерства иностранных дел Украины, инспекции именно российских судов в Босфоре не происходят. А это повышает риск того, что в обратном направлении россияне могут везти в свои порты военные грузы", — сообщил нардеп.

По его словам, в свою очередь россияне при инспекции украинских судов не соблюдают регламент и постоянно проверяют балластные воды и качество зерна, при этом такие проверки не входят в обязанности инспекций.

Черноморов отмечает, что несмотря на продолжения действия зерновой сделки потребности украинского экспорта не удовлетворяются, так как отечественные аграрии в 2023 году все еще мечтают продать остатки урожая 2021 года. Сказать, что коридор покрывает потребности украинского экспорта – будет преувеличением, заметил нардеп. Некоторые аграрии до сих пор мечтают продать по крайней мере остатки 2021 года, поскольку российская сторона, по сути, занимается техническим саботированием "зернового коридора", из-за чего сотни судов задерживаются у Босфорского пролива.

"Россия как может, технически саботирует работу зернового коридора. Как результат входа в пролив ждут около сотни судов. Если за день инспекцию могут пройти три корабля, то на прохождение имеющейся очереди уходит минимум месяц", — подытожил Черноморов.

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Напомним, британское издание Naval News 5 марта сообщило, что российский грузовой корабль Sparta IV с военной техникой и снаряжением прошел через Босфор и направился на военную базу ВМФ в Новороссийске. Сообщалось, что судно прибыло в начале февраля в Сирию с гуманитарным грузом, а на обратном пути было загружено, предположительно, контейнерами с военной техникой.