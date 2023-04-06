Росія може використовувати зерновий коридор для доставки зброї Чорним морем, — нардеп

За словами депутата Артема Чорноморова, російські суди у Босфорі особливо ніхто не перевіряє. Водночас, судна з українським зерном можуть чекати своєї черги проходу через протоку близько місяця.

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Росія може користуватися угодою про експорт зерна, щоб через "зерновий коридор" здійснювати постачання озброєння по Чорному морю. Попри контроль з боку Туреччини, російські судна, які проходять через Босфор, до ладу ніхто не перевіряє. Про це 4 квітня розповів народний депутат України Артем Чорноморов у блозі ЛІГА.net.

"Як стурбовано зазначають керівники Міністерства закордонних справ України, інспекції саме російських суден у Босфорі не відбуваються. А це підвищує ризик того, що у зворотному напрямку росіяни можуть везти до своїх портів воєнні вантажі", — повідомив нардеп.

За його словами, росіяни зі свого боку при інспекції українських судів не дотримуються регламенту та постійно перевіряють баластові води та якість зерна, при цьому такі перевірки не входять до обов'язків інспекцій.

Чорноморов зазначає, що попри продовження дії зернової угоди, потреби українського експорту не задовольняються, оскільки вітчизняні аграрії у 2023 році все ще мріють продати залишки врожаю 2021 року. Сказати, що коридор покриває потреби українського експорту – буде перебільшенням, зауважив нардеп. Деякі аграрії досі мріють продати принаймні залишки 2021 року, оскільки російська сторона по суті займається технічним саботуванням "зернового коридору", через що сотні суден затримуються біля протоки Босфору.

"Росія яка може, технічно саботує роботу зернового коридору. Як результат на вхід до протоки чекають близько сотні суден. Якщо за день інспекцію можуть пройти три кораблі, то на проходження наявної черги йде щонайменше місяць", — підсумував Чорноморов.

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Нагадаємо, британське видання Naval News 5 березня повідомило, що російський вантажний корабель Sparta IV з воєнною технікою та спорядженням пройшов через Босфор і попрямував на військову базу ВМФ у Новоросійську. Повідомлялося, що судно прибуло на початку лютого до Сирії з гуманітарним вантажем, а по дорозі назад було завантажено, ймовірно, контейнерами з воєнною технікою.