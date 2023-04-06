Залужный показал, как минометчикам ВСУ помогают аэроразведчики (видео)

Всего за несколько дней артиллеристам и аэроразведчикам удалось ликвидировать бронетехнику и живую силу противника.

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Украинские военные, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области, показали, как поражают противника с помощью БПЛА и артиллерии. Видео опубликовали в телеграм-канале главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в четверг, 6 апреля.

На видеокадрах бойцы 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны вместе с аэроразведчиками пытаются не дать противнику открыть огонь по позициям ВСУ и усилиться бронетехникой.

Сначала аэроразведчики с помощью БПЛА отследили маршрут техники противника и передали координаты артиллеристам. Тем удалось вывести военную технику ВС РФ из строя с первого раза.

Кроме того БПЛА позволяют украинским военным незаметно следить за перемещениями российских военных. По словам одного из бойцов, несколькими днями ранее минометчики дали ВС РФ огневой отпор. После этого противник несколько дней не проявлял активности.

Также военные показали, как с помощью БПЛА наносят огневой удар по противнику. После каждого "прилета" на территорию противника аэроразведчики информируют артиллеристов о результатах. Однако случаются и сбои. Так, одна из артиллерийских мин попала на позиции врага, однако не смогла разорваться.

Напомним, 5 апреля ВСУ впервые показали, как наносят удар по территории РФ. По словам военного обозревателя Юлиана Репке, под удар украинской артиллерии попала Белгородская область РФ.

А 6 апреля в соцсетях показали, как ВСУ уничтожили новейшую радиолокационную станцию РФ "Репейник". Уничтожение произошло, когда российские оккупанты использовали технику. Артиллеристы Вооруженных сил Украины получили координаты и успешно ликвидировали РЛС.