Залужний показав, як мінометникам ЗСУ допомагають аеророзвідники (відео)

Усього за кілька днів артилеристам та аеророзвідникам вдалося ліквідувати бронетехніку та живу силу противника.

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Українські військові, які виконують бойові завдання в Донецькій області, показали, як уражають противника за допомогою БПЛА та артилерії. Відео опублікували у телеграм-каналі головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у четвер, 6 квітня.

На відеокадрах бійці 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони разом з аеророзвідниками намагаються не дати противнику відкрити вогонь по позиціях ЗСУ та посилитися бронетехнікою.

Спочатку аеророзвідники за допомогою БПЛА відстежили маршрут техніки супротивника та передали координати артилеристам. Тим самим вдалося вивести військову техніку ЗС РФ з ладу з першого разу.

Крім того, БПЛА дозволяють українським військовим непомітно стежити за переміщеннями російських військових. За словами одного з бійців, кількома днями раніше мінометники дали ЗС РФ вогневу відсіч. Після цього супротивник кілька днів не проявляв активності.

Також військові показали, як за допомогою БПЛА завдають вогневого удару по противнику. Після кожного "прильоту" на територію супротивника аеророзвідники інформують артилеристів про результати. Проте трапляються і збої. Так, одна з артилерійських мін потрапила на позиції ворога, проте не змогла розірватися.

Нагадаємо, 5 квітня ЗСУ вперше показали, як завдають удару по території РФ. За словами військового оглядача Юліана Ріпке, під удар української артилерії потрапила Бєлгородська область РФ.

А 6 квітня в соцмережах показали, як ЗСУ знищили новітню станцію радіолокації РФ "Реп'ях". Знищення сталося, коли російські окупанти використали техніку. Артилеристи Збройних сил України отримали координати та успішно ліквідували РЛС.