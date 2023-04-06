В России все еще хотят ликвидировать Зеленского: Данилов озвучил новый план Кремля

По словам секретаря СНБО, спецслужбы России, которым не удалось устранить Владимира Зеленского физически, хотят подтолкнуть его к мирным переговорам с Кремлем, что в нынешней ситуации станет "политическим убийством" украинского лидера.

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Переговоры между Киевом и Москвой станут для украинского президента Владимира Зеленского политическим самоубийством, если он выступит их инициаторам. Такое мнение озвучил секретарь Службы национальной безопасности Украины Алексей Данилов в интервью "Укринформу", опубликованному 6 марта.

По словам Данилова, дипломатические переговоры с Россией невозможны при таких интенсивных боевых действиях, которые мы наблюдаем сейчас.

"Как вы себе представляете при такой интенсивности ведения боев использование дипломатии? Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить", — сказал секретарь СНБО.

Ликвидация Зеленского: Данилов рассказал об угрозе для президента

Кроме того Алексей Данилов рассказал журналистам медиа о том, что в России до сих пор строят планы ликвидации украинского президента Владимира Зеленского.

"Задачу ликвидировать Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня. У них не получилось физической ликвидации главы украинского государства, поэтому сейчас они постараются заниматься политической ликвидацией", — уточнил Данилов.

Он также подчеркнул, что в конце февраля и в начале марта 2022 года существовала реальная угроза жизни президента Украины.

Напомним, 6 марта Алексей Данилов заявил о том, что данными о предстоящем контрнаступлении ВСУ владеют только три человека во всем мире. В России, как заявил секретарь СНБО, очень волнуются, поскольку знают, что предстоящие события по поводу наступательных действий будут не в их пользу.

А 4 марта Данилов рассказал о перенесенной операции на глазах. Секретарь СНБО после полномасштабного вторжения РФ много читал и вынужден был носить очки. По его словам, операция заняла 5-6 часов, чиновник даже не лежал в больнице.