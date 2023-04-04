"Я уже "киборг" – поменял себе глаза": Данилов рассказал о перенесенной операции (видео)

Секретарь СНБО после полномасштабного вторжения РФ много читал и вынужден был носить очки. По его словам, операция заняла 5-6 часов, чиновник даже не лежал в больнице.

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов перенес быструю операцию на глазах. Об этом чиновник сказал 4 апреля на дискуссии "Украина перед лицом внешних вызовов".

"Я сам в определенной степени уже "киборг". Я поменял себе глаза. До начала войны я не совсем хорошо чувствовал себя со своими глазами. После вторжения войск РФ надо было много читать, я постоянно был вынужден носить очки. После февраля-марта 2022 года, в апреле, я уже вообще не мог ничего видеть. Мне очень быстро — за полтора часа поменяли один глаз, а через 4 дня я заменил другой глаз", — рассказал он.

Данилов признался, что даже не лежал в больнице. Операция заняла буквально 5-6 часов.

"В пятницу после обеда отпросился у президента, а в субботу уже после обеда вернулся к работе. Такие сейчас технологии. А дальше, думаю, будем менять все кроме головы и сердца. Имеется в виду не физическое, а ваше внутреннее сердце", — продолжил он.

Секретарь СНБО не стал вдаваться в детали операции и как именно ему "меняли глаза". Чиновник уверен в тренде развития технологий, который настигнет всех и его нужно принимать во внимание.

Прошлое поколение, по его словам, даже не могло представить, что люди "будут держать в руках телевизор" и смогут разговаривать с любой страной.

"В будущем телефоны будут совсем в другом виде, мы не будем их с вами носить в карманах. Это будет какая-то другая вещь, которая, например, будет в глазу или в какой-то другой части тела. Мы будем с вами так жить. В ближайшие 20-30 лет нас это ожидает", — резюмировал Данилов.

Напомним, что президенту США Джо Байдену проводили операцию по удалению злокачественной опухоли из груди 16 февраля этого года. А британский таблоид Daily Mail писал о планах удаления новообразования над правым глазом у первой леди США Джилл Байден.

В феврале 2023 года журналисты узнали о засекреченных контрактах об онкологических обследованиях президента России Владимира Путина.