"Я вже "кіборг" – поміняв собі очі": Данілов розповів про перенесену операцію (відео)

Секретар РНБО після повномасштабного вторгнення РФ багато читав і змушений був носити окуляри. За його словами, операція зайняла 5-6 годин, урядовець навіть не лежав у лікарні.

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Секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов переніс швидку операцію на очах. Про це чиновник сказав 4 квітня на дискусії "Україна перед обличчям зовнішніх викликів".

"Я сам певною мірою вже "кіборг". Я поміняв собі очі. До початку війни я не зовсім добре почував себе зі своїми очима. Після вторгнення військ РФ треба було багато читати, я постійно був змушений носити окуляри. Після лютого-березня 2022 року, у квітні, я вже взагалі не міг нічого бачити. Мені дуже швидко — за півтори години поміняли одне око, а через 4 дні я замінив інше око", — розповів він.

Данілов зізнався, що навіть не лежав у лікарні. Операція зайняла буквально 5-6 годин.

"У п'ятницю після обіду відпросився у президента, а в суботу вже після обіду повернувся до роботи. Такі зараз технології. А далі, думаю, мінятимемо все, окрім голови та серця. Мається на увазі не фізичне, а ваше внутрішнє серце", — продовжив він.

Секретар РНБО не став вдаватися до деталей операції і як саме йому "міняли очі". Чиновник упевнений у тренді розвитку технологій, з яким зустрінуться усі і його потрібно брати до уваги.

Минуле покоління, за його словами, навіть не могло уявити, що люди "триматимуть у руках телевізор" і зможуть розмовляти з будь-якою країною.

"У майбутньому телефони будуть мати зовсім інший вигляд, ми не будемо носити їх у кишенях. Це буде якась інша річ, яка, наприклад, буде в оці чи в якійсь іншій частині тіла. Ми з вами так житимемо. У найближчі 20-30 років на нас це очікує", — резюмував Данілов.

Нагадаємо, що президенту США Джо Байдену проводили операцію з видалення злоякісної пухлини в грудях 16 лютого цього року. А британський таблоїд Daily Mail писав про плани видалення новоутворення над правим оком у першої леді США Джилл Байден.

У лютому 2023 року журналісти дізналися про засекречені контракти про онкологічні обстеження президента Росії Володимира Путіна.