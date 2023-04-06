У Росії все ще хочуть ліквідувати Зеленського: Данілов озвучив новий план Кремля

За словами секретаря РНБО, спецслужби Росії, яким не вдалося усунути Володимира Зеленського фізично, хочуть підштовхнути його до мирних переговорів із Кремлем, що у нинішній ситуації стане "політичним вбивством" українського лідера.

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Переговори між Києвом та Москвою стануть для українського президента Володимира Зеленського політичним самогубством, якщо він виступить їхнім ініціаторам. Таку думку висловив секретар Служби національної безпеки України Олексій Данілов в інтерв'ю "Укрінформу", опублікованому 6 березня.

За словами Данілова, дипломатичні переговори з Росією неможливі за таких інтенсивних бойових дій, які ми спостерігаємо зараз.

"Як ви собі уявляєте за такої інтенсивності ведення боїв використання дипломатії? Якщо хтось хоче політичного вбивства нашого президента, він може це запропонувати", — сказав секретар РНБО.

Ліквідація Зеленського: Данілов розповів про загрозу для президента

Крім того, Олексій Данілов розповів журналістам медіа про те, що в Росії досі будують плани ліквідації українського президента Володимира Зеленського.

"Завдання ліквідувати Володимира Зеленського Російська Федерація не зняла з порядку денного. У них не вийшло фізичної ліквідації глави української держави, тому зараз вони намагатимуться займатися політичною ліквідацією", — уточнив Данілов.

Він також наголосив, що наприкінці лютого та на початку березня 2022 року існувала реальна загроза життю президента України.

Нагадаємо, 6 березня Олексій Данілов заявив про те, що за даними про майбутній контрнаступ ЗСУ володіють лише троє людей у всьому світі. У Росії, як заявив секретар РНБО, дуже хвилюються, оскільки знають, що майбутні події щодо наступальних дій будуть не на їхню користь.

А 4 березня Данілов розповів про операцію на очах. Секретар РНБО після повномасштабного вторгнення РФ багато читав та змушений був носити окуляри. За його словами, операція зайняла 5-6 годин, урядовець навіть не лежав у лікарні.