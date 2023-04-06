В России судят украинского военного за "убийство гражданского", — СМИ

44-летний Антон Чередник признался в убийстве мужчины после ряда допросов, после которых военный выглядел истощенным и с трудом разговаривал. А его показания записали на видео, которое, скорее всего, было смонтировано из отдельных кадров.

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В Ростове-на-Дону прошло первое судебное заседание по делу украинского военного Антона Чередника, которого российская сторона обвиняет в убийстве гражданских. Об этом сообщает издание "Граты".

По версии прокурора РФ, вечером 27 марта 2022 года Чередник вместе с сослуживцем якобы остановили двух жителей Мариуполя. Чередник приказал мужчинам объяснить, что означает слово "паляныця". Один их прохожих — Александр Пискунов — не смог это сделать. Тогда, по версии российской стороны, Чередник приказал мужчине раздеться и застрелил его.

Чередника обвинили сразу по четырем статьям: в насильственном захвате власти, жестоком обращении с гражданскими лицами, убийстве и прохождении обучения для "террористической деятельности".

По словам прокурора Ирины Непалко, 27 марта 2022 года украинский военный убил мирного жителя "на фоне ненависти к представителям русской национальности".

Заметим, в сети даже опубликовали несколько видео с Чередником, на которых он признается в убийстве мирного жителя и говорит о том, что выстрелил в Пискунова, не имея на то мотивов.

К этим видеороликам у журналистов СМИ тоже возникли претензии. Во-первых, на них пленный военный выглядел истощенным и с трудом разговаривал. Во-вторых, как утверждает медиа, ролик смонтировали из нескольких видеокадров.

Кроме того, в каждом из видео пленный военный высказывает разные версии смертельного инцидента. В одном он рассказывает о том, что убиты мужчина не смог произнести слово "паляныця". Во втором — о том, что мужчина заметно нервничал, дергался и пытался сбежать. В более поздних во времени видео Чередник снова поменял свою версию случившегося и сказал, что выстрелил в гражданского, не имея на то веских оснований.

Заметим, что по состоянию на сегодня украинская сторона не прокомментировала ситуацию с Антоном Чередником.

Антон Чередник признал себя виновным только в убийстве гражданского. Обвинения в захвате власти и жестоком отношении к гражданским он откинул

Что известно об Антоне Череднике, которого судят в РФ

Чередник родился в Днепре. Длительное время жил в Кривом Роге.

В 2016 году мужчина отправился в зону боевых действий добровольцем. Летом этого же года прошел обучение в 169-м центре сухопутных войск Украины "Десна" в Черниговской области. После обучения Чередник заключил контракт на службу в ВСУ.

4 апреля 2022 года Чередник, который уже получил звание старшего сержанта ВСУ, попал в плен. Через несколько дней после этого его доставили в следственный изолятор оккупированного ВС РФ Донецка.

Антона Чередника не стали судить в так называемой "ДНР", а перевезли в Ростов-на-Дону, где сейчас его делом занимается суд

Напомним, 4 апреля мы сообщали о том, что освобожденный из плена "военный с яблоком" Максим Колесников вернулся на службу в ВСУ. Он сообщил, что во время двухмесячной реабилитации набрал 16 килограммов веса и узнал много новой информации о событиях, которые пропустил, находясь в плену.

Кроме того мы информировали о том, что 4 февраля 2023 года, состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого в Украину вернулось 116 человек. Среди них — военнослужащие ВСУ, бойцы Нацгвардии, полицейские, пограничники и так далее.