У Росії судять українського військового за "вбивство цивільного", — ЗМІ

44-річний Антон Чередник зізнався у вбивстві чоловіка після низки допитів, після яких військовий виглядає у поганому стані. А його свідчення записали на відео, яке, найімовірніше, було змонтовано з окремих кадрів.

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У Ростові-на-Дону відбулося перше судове засідання у справі українського військового Антона Чередника, якого російська сторона звинувачує у вбивстві цивільних. Про це повідомляє видання "Грати".

За версією прокурора РФ, увечері 27 березня 2022 року Чередник разом із товаришем по службі нібито зупинили двох мешканців Маріуполя. Чередник наказав чоловікам пояснити, що означає слово паляниця. Один із перехожих — Олександр Піскунов — не зміг це зробити. Тоді, за версією російської сторони, Чередник наказав чоловікові роздягнутися і застрелив його.

Чередника звинуватили відразу за чотирма статтями: у насильницькому захопленні влади, жорстокому поводженні з цивільними особами, вбивстві та проходженні навчання для "терористичної діяльності".

За словами прокурора Ірини Непалко, 27 березня 2022 року український військовий убив мирного жителя "на тлі ненависті до представників російської національності".

Зауважимо, у мережі навіть опублікували кілька відео з Чередником, на яких він зізнається у вбивстві мирного жителя і говорить про те, що вистрілив у Піскунова, не маючи на те мотивів.

До цих відеороликів у журналістів ЗМІ також виникли претензії. По-перше, на них полонений військовий виглядав виснаженим і важко розмовляв. По-друге, як стверджує медіа, ролик змонтували із кількох відеокадрів.

Крім того, у кожному з відео полонений військовий висловлює різні версії смертельного інциденту. В одному він розповідає про те, що вбитий чоловік не зміг вимовити слово "паляниця". У другому — про те, що чоловік помітно нервував, смикався і намагався втекти. У пізніших у часі відео Чередник знову змінив свою версію і сказав, що вистрілив у цивільного, не маючи на те вагомих підстав.

Зауважимо, що станом на сьогодні українська сторона не прокоментувала ситуацію з Антоном Чередником.

Антон Чередник визнав себе винним лише у вбивстві цивільного. Звинувачення у захопленні влади та жорстокому ставленні до цивільних він відкинув

Що відомо про Антона Чередника, якого судять у РФ

Чередник народився у Дніпрі. Тривалий час жив у Кривому Розі.

У 2016 році чоловік вирушив до зони бойових дій добровольцем. Влітку цього ж року пройшов навчання у 169-му центрі сухопутних військ України "Десна" у Чернігівській області. Після навчання Чередник уклав контракт на службу до ЗСУ.

4 квітня 2022 року Чередник, який уже отримав звання старшого сержанта ЗСУ, потрапив у полон. За кілька днів після цього його доправили до слідчого ізолятора окупованого ЗС РФ Донецька.

Антона Чередника не стали судити в так званій "ДНР", а перевезли до Ростова-на-Дону, де зараз його справою займається суд

Нагадаємо, 4 квітня ми повідомляли про те, що звільнений із полону "військовий з яблуком" Максим Колесников повернувся на службу до ЗСУ. Він повідомив, що під час двомісячної реабілітації набрав 16 кілограмів ваги та дізнався багато нової інформації про події, які пропустив, перебуваючи у полоні.

Крім того, ми інформували про те, що 4 лютого 2023 року відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого в Україну повернулося 116 осіб. Серед них — військовослужбовці ЗСУ, бійці Нацгвардії, поліцейські, прикордонники тощо.