В российском плену находится минимум 10 тысяч бойцов ВСУ, - общественные активисты

По словам Натальи Епифановой, реальное количество украинских военнопленных скрывается. В то же время известно – в одном лишь Мариуполе ВС РФ захватили около 5 тысяч наших защитников.

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В плену у российских оккупантов может находиться не менее 10 тысяч украинских военнослужащих. Об этом заявила глава общественной организации "Вояцкий Освобождение" Наталья Епифанова в эфире "Общественного радио" 6 апреля.

Официальная информация о том, какое количество украинских защитников может находиться в российском плену, тщательно скрывается. При этом, как подметила глава организации, речь может идти как минимум о 10 тысячах человек.

"Масштаб этой проблемы очень велик… Информация о количестве украинских военнопленных до сих пор почему-то скрывается. У нас есть приблизительные данные. То есть минимум, а вот сколько максимум, мы не можем сказать. По нашим оценкам, это более десяти тысяч пленных украинских военнослужащих", — говорится в сообщении.

Эта цифра может быть значительно больше, но явно не меньше. Только в Мариуполе, как подметила Наталья Епифанова, в плен попало около 5 тысяч человек, а про количество таковых в Киевской, Херсонской, Донецкой, Луганской областях можно только догадываться.

"Они постоянно попадают в плен, поэтому эту проблему следует решать на государственном уровне", — сообщила глава общественной организации.

Родственники военнопленных и пропавших бойцов ВСУ ожидают, что международные партнеры, МИД, Минюст и другие ведомства ускорят вопрос возвращения украинских защитников.

Напомним, 4 апреля представители Главного управления разведки Министерства обороны заявили, что Украина с начала войны вернула из российского плена 2 005 человек. По словам спикера Андрея Юсова, работа по возвращению наших людей из РФ ведется регулярно, но огромная часть все еще находится в "заложниках" у режима Кремля.