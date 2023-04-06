У російському полоні перебуває щонайменше 10 тисяч бійців ЗСУ, — громадські активісти

За словами Наталії Єпіфанової, реальна кількість українських воєннополонених приховується. У той же час відомо – лише в одному Маріуполі ЗС РФ захопили близько 5 тисяч наших захисників.

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У полоні у російських окупантів може перебувати щонайменше 10 тисяч українських воєннослужбовців. Про це заявила голова громадської організації "Вояцький Визвіл" Наталія Єпіфанова в ефірі "Громадського радіо" 6 квітня.

Офіційна інформація про те, скільки українських захисників може перебувати в російському полоні, ретельно приховується. При цьому, як зауважила голова організації, може йтися як мінімум про 10 тисяч осіб.

"Масштаб цієї проблеми дуже великий… Інформація про кількість українських воєннополонених досі чомусь приховується. У нас є приблизні дані. Тобто мінімум, а ось скільки максимум, ми не можемо сказати. За нашими оцінками, це понад десять тисяч полонених українців воєннослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Ця цифра може бути значно більшою, але явно не меншою. Тільки в Маріуполі, як зауважила Наталія Єпіфанова, у полон потрапило близько 5 тисяч людей, а про кількість таких у Київській, Херсонській, Донецькій, Луганській областях можна лише здогадуватися.

"Вони постійно потрапляють у полон, тому цю проблему слід вирішувати на державному рівні", — повідомила голова громадської організації.

Родичі воєннополонених та зниклих бійців ЗСУ очікують, що міжнародні партнери, МЗС, Мін'юст та інші відомства пришвидшать питання повернення українських захисників.

Нагадаємо, 4 квітня представники Головного управління розвідки Міністерства оборони заявили, що Україна з початку війни повернула з російського полону 2005 осіб. За словами спікера Андрія Юсова, робота щодо повернення наших людей з РФ ведеться регулярно, але величезна частина все ще перебуває в "заручниках" у режимі Кремля.