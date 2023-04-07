ВС РФ продвинулись в центр Бахмута и начали лучше применять артиллерию, — разведка Британии

Несмотря на период простоя, по информации ведомства, слаженная работа российских регулярных войск, в том числе воздушно-десантных подразделений, привела к продвижению россиян в центральной части города.

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Российские войска набирают обороты в Бахмуте после временного застопорения движения в штурме города. Об этом сообщает в своем Twitter Министерство обороны Великобритании.

"В последние дни российские силы набрали немного оборотов в битве за Бахмут. Несмотря на то, что с конца марта 2023 года их продвижение в значительной степени застопорилось", — указано в сообщении британского Минобороны.

По данным британской разведки, ключевой маршрут снабжения Украины №0506 к западу от Бахмута может находиться под серьезной угрозой, в связи с тем что военные российские регулярные силы, включая сотрудничество с воздушно-десантными войсками, с большой долей вероятности, укрепили этот район.

Также в ведомстве отмечают, что Россия начала снова более эффективно использовать артиллерию в этом секторе.

"Россия добилась дальнейших успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка", — пишут в разведке.

Британское министерство подчеркивает, что существует реальная вероятность того, что на местах бойцы ЧВК "Вагнер" приостановили свою непрекращающуюся вражду и улучшили сотрудничество с командирами Минобороны России.

Напомним, 6 апреля командование ССО опубликовало видео, на котором от первого лица показало работу украинских защитников в Бахмуте Донецкой области.

По данным аналитиков американского Института изучения войны, российские десантники, принимающие участие в битве за Бахмут, получили термобарические артиллерийские системы ТОС-1А "Солнцепек", которые стали применять для нанесения ударов по целям в городе.