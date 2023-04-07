ЗС РФ просунулись до центру Бахмута і почали краще застосовувати артилерію, — розвідка Британії

Незважаючи на період простою, за інформацією відомства, злагоджена робота російських регулярних військ, зокрема повітрянодесантних підрозділів, призвела до просування росіян у центральну частину міста.

Related video

Російські війська набирають обертів у Бахмуті після тимчасового зупинення руху при штурмі міста. Про це повідомляє у своєму Twitter Міністерство оборони Великобританії.

"В останні дні російські сили набрали трохи обертів у битві за Бахмут. Незважаючи на те, що з кінця березня 2023 року їхнє просування значною мірою застопорилося", — вказано у повідомленні британської Міноборони.

За даними британської розвідки, ключовий маршрут постачання України №0506 на захід від Бахмута може бути під серйозною загрозою, у зв'язку з тим, що військові російських регулярних сил, що почали співпрацю з повітрянодесантними військами, з великою ймовірністю, зміцнили цей район.

Також у відомстві зазначають, що Росія почала знову ефективніше використовувати артилерію у цьому секторі.

"Росія досягла подальших успіхів і тепер, ймовірно, просунулась в центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка", — пишуть у розвідці.

Британське міністерство наголошує, що існує реальна ймовірність того, що на місцях бійці ПВК "Вагнер" призупинили свою безперервну ворожнечу та покращили співпрацю з командирами Міноборони Росії.

Нагадаємо, 6 квітня командування ССО опублікувало відео, на якому від першої особи показало роботу українських захисників у Бахмуті Донецької області.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, російські десантники, що беруть участь у битві за Бахмут, отримали термобаричні артилерійські системи ТОС-1А "Сонцепек", що почали застосовувати для завдання ударів по цілях у місті.