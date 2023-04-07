С подиума на войну: история единственной женщины, попавшей в бригаду "Лють" (видео)

Бывшие коллеги Юлии покоряют европейский модельный бизнес. Девушка же знала, что ее не будут жалеть и целый год готовилась, чтобы тренироваться наравне с мужчинами.

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В пятницу, 7 апреля, пресс-служба МВД поделилась видео, в котором рассказывается история единственной женщины, попавшей в штурмовой батальон "Лють", входящий в состав "Гвардии наступления". Соответствующий ролик опубликовали на Facebook-странице ведомства.

Юлия — бывшая модель из Киева. До 24 февраля 2022 года девушка мечтала о контрактах за границей. Однако в начале полномасштабного вторжения РФ она начала готовиться к службе в Силах обороны Украины. Сейчас экс-модель проходит боевую подготовку наравне с мужчинами.

Бывшие коллеги Юлии из модельного бизнеса выехали в Европу и успешны. Девушка же решила остаться в Украине и взять в руки оружие.

В МВД рассказывают, что Юлия была единственной женщиной из Киева, которая прошла отбор. Помимо изнурительных тренировок девушка также стала инструктором по тактической медицине.

По словам самой Юлии, она понимала на что идет и что жалеть ее никто не будет. Однако эти трудности еще больше мотивировали ее пройти отбор в "Гвардию наступления".

Известно, что супруг Юлии служит в полиции и с начала полномасштабного вторжения выполняет боевые задания на востоке Украины.

Напомним, 6 апреля в Нацгвардии сообщили, что в штурмовые бригады "Гвардии наступления" поступило более 20 тысяч заявок от добровольцев.

В начале апреля стало известно, что уже сформированы 8 бригад "Гвардии наступления", которые готовы идти в контрнаступление и проводить стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях.