З подіуму на війну: історія єдиної жінки, яка потрапила до бригади "Лють" (відео)

Колишні колеги Юлії підкорюють Европейські подіуми. Дівчина ж знала, що її не шкодуватимуть і цілий рік готувалася, щоби тренуватися нарівні з чоловіками.

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У п'ятницю, 7 квітня, пресслужба МВС поділилась відео, в якому розповідається історія єдиної жінки, яка потрапила до штурмового батальйону "Лють", що входить до складу "Гвардії наступу". Відповідний ролик опублікували на Facebook-сторінці відомства.

Юлія — колишня модель із Києва. До 24 лютого 2022 року дівчина мріяла про контракти за кордоном. Однак на початку повномасштабного вторгнення РФ вона почала готуватися до служби у Силах оборони України. Наразі ексмодель проходить бойову підготовку нарівні з чоловіками.

Колишні колеги Юлії з модельного бізнесу виїхали в Європу й успішні. Дівчина ж вирішила залишитися в Україні та взяти до рук зброю.

В МВС розповідають, що Юлія була єдиною жінкою із Києва, яка пройшла відбір. Крім виснажливих тренувань, дівчина також стала інструктором із тактичної медицини.

За словами самої Юлії, вона розуміла, на що йде і що шкодувати її ніхто не буде. Однак ці труднощі ще більше мотивували її пройти відбір у "Гвардію наступу".

Відомо, що чоловік Юлії служить у поліції та з початку повномасштабного вторгнення виконує бойові завдання на сході України.

Нагадаємо, 6 квітня в Нацгвардії повідомили, що до штурмових бригад "Гвардії наступу" надійшло понад 20 тисяч заявок від добровольців.

На початку квітня стало відомо, що вже сформовано 8 бригад "Гвардії наступу", які готові йти в контрнаступ та проводити стабілізаційні заходи на деокупованих територіях.