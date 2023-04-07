СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-политологу Медведчука (видео)

После начала полномасштабного вторжения бывший пиарщик кума Путина и фанат "русского мира" незаконно проник на территорию Крыма, где работает на команду главы оккупационной администрации Аксенова, рассказали в СБУ.

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении скрывающемуся в Крыму прокремлевскому политологу Александру Лазареву по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале ведомства.

Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева, помогающего агрессору в войне против Украины.

Позиция Лазарева

Александр Лазарев родился 11 марта 1994 в Хмельницкой области. Изучал политологию в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Выступал и выступает за налаживание дружеских отношений с Россией, считает, что интеграция с Европейским Союзом для Украины губительна.

"Лазарева, который еще до полномасштабного вторжения в Украину числился в рядах публичных псевдоэкспертов, работавших на Медведчука, Мураева и Шария обвиняют в частности в госизмене", — указано в сообщении СБУ.

По информации ведомства, в задачи Лазарева входила "раскрутка" медийных образов приспешников Кремля и помощь им в продвижении пророссийских нарративов в информационном пространстве Украины. Он был частым гостем на эфирах находящихся под санкциями СНБО каналов: "NewsOne", "112", "Наш", "Zik" и "Russia today".

"Во время выступления на эфирах он неоднократно оправдывал агрессивную политику Кремля и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной", — сообщает СБУ.

После 24 февраля

После начала полномасштабной войны в Украине Лазарев тайно покинул страну и прибыл не территорию временно оккупированного Крыма, где, по информации СБУ, присоединился окружению оккупационного главы Крыма Сергея Аксенова, которому помогает в проведении пропагандистских информкампаний на полуострове.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), а также по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Сообщается, что СБУ проводит комплексные меры по привлечению Лазарева к ответственности.

Сам Лазарев активно ведет соцсети, в которых поддерживает "русский мир", но информацию о подозрениях от СБУ пока никак не прокомментировал.

Напомним, на днях командующий Управлением военно-морской разведки США Майк Студеман заявил, что России и Китаю становится все сложнее вести лживую пропаганду на международной арене из-за широкого распространения камер.

В конце марта лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов рассказал, что сейчас в России работают тысячи газет и 12 телеканалов, для того, чтобы распространить среди населения мысли о том, что ядерная война – это не так уж плохо.