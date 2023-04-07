СБУ повідомила про підозру у держзраді екс-політолога Медведчука (відео)

Після початку повномасштабного вторгнення колишній піарник кума Путіна та фанат "російського світу" незаконно проник на територію Криму, де працює на команду голови окупаційної адміністрації Аксьонова, розповіли в СБУ.

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Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру прокремлівського політолога Олександра Лазарєва, що ховається в Криму, за двома статтями Кримінального кодексу України. Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі відомства.

Служба безпеки зібрала доказову базу на прокремлівського "політолога" Олександра Лазарєва, який допомагає агресорові у війні проти України.

Позиція Лазарєва

Олександр Лазарєв народився 11 березня 1994 року у Хмельницькій області. Вивчав політологію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Виступав і виступає за налагодження дружніх відносин з Росією, вважає, що інтеграція з Європейським Союзом для України є згубною.

"Лазарєва, який ще до повномасштабного вторгнення в Україну вважався у лавах публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія звинувачують зокрема у держзраді", — зазначено в повідомленні СБУ.

За інформацією відомства, до завдань Лазарєва входила "розкрутка" медійних образів поплічників Кремля та допомога їм у просуванні проросійських наративів в інформаційному просторі України. Він був частим гостем на ефірах каналів, що перебувають під санкціями РНБО: "NewsOne", "112", "Наш", "Zik" і "Russia today".

"Під час виступу на ефірах він неодноразово виправдовував агресивну політику Кремля і називав бойові дії на сході України "громадянською війною"", — повідомляє СБУ.

Після 24 лютого

Після початку повномасштабної війни в Україні Лазарєв таємно покинув країну і прибув на територію тимчасово окупованого Криму, де, за інформацією СБУ, приєднався до оточення окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова, якому допомагає у проведенні пропагандистської діяльності на півострові.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а також за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).

Повідомляється, що СБУ здійснює комплексні заходи щодо притягнення Лазарєва до відповідальності.

Сам Лазарєв активно веде соцмережі, в яких підтримує "російський світ", але інформацію про підозри від СБУ поки що ніяк не прокоментував.

Нагадаємо, днями командувач Управління військово-морської розвідки США Майк Студеман заявив, що Росії та Китаю стає все складніше вести пропаганду на міжнародній арені через широке поширення камер.

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