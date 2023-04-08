"Обработали трупы". Минобороны РФ обвинило Украину в инсценировке химической атаки

По словам пропагандистов, украинцы под руководством Офиса президента инсценируют артиллерийский обстрел с применением отравляющих веществ, чтобы обмануть Запад.

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Министерство обороны России предупредило о якобы готовящемся применении отравляющих веществ в городе Ахтырка Сумской области. Пресс-служба ведомства разместила на официальном канале в Telegram пост, посвященный якобы провокации со стороны Украины.

Минобороны со ссылкой на "независимые источники" утверждает, будто украинцы под руководством Офиса президента готовят акцию для дискредитации России перед другими странами на международной арене. Для этого в Ахтырке якобы создают ложные позиции ВСУ, куда планируют свезти трупы погибших военных и обработать их отравляющим веществом.

Российские пропагандисты уверяют читателей, что таким образом Украина хочет инсценировать обстрел Ахтырки артиллерийскими снарядами с химикатами со стороны ВС РФ, чтобы западные эксперты зафиксировали доказательства применения россиянами химического оружия. Вдобавок, украинские спецслужбы должны разместить в соцсетях "фальшивые" перехваты радиопереговоров о применении такого вооружения, а также документы о получении химических боеприпасов для систем реактивного залпового огня "Град". Таким образом, заявляет ведомство, Киев начнет новую информационную кампанию против России, чтобы организовать заседание Совета Безопасности ООН и отвлечь мировую общественность от собственных "военных преступлений".

В феврале российские пропагандисты обвинили ВСУ в применении химического оружия на Соледарском и Бахмутском направлениях. Они опубликовали видео, на которых бойцы ВС РФ якобы были атакованы гранатой с отравляющим веществом, вызывающим удушье и дезориентацию. Центр стратегических коммуникаций при Минкульте Украины разоблачил этот фейк.

Недавно российский неонацист Алексей Мильчаков показал химическое оружие, которое применяют против ВСУ. Он опубликовал фото дрона с гранатой, наполненной хлорпикрином — запрещенным отравляющим веществом.