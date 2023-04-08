"Обробили трупи". Міноборони РФ звинуватило Україну в інсценуванні хімічної атаки

За словами пропагандистів, українці під керівництвом Офісу президента інсценують артилерійський обстріл із застосуванням отруйних речовин, щоб обдурити Захід.

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Міністерство оборони Росії попередило про нібито підготовку застосування отруйних речовин у місті Охтирка Сумської області. Пресслужба відомства розмістила на офіційному каналі у Telegram пост, присвячений нібито провокації з боку України.

Міноборони з посиланням на "незалежні джерела" стверджує, що українці під керівництвом Офісу президента готують акцію для дискредитації Росії перед іншими країнами на міжнародній арені. Для цього в Охтирці нібито створюють помилкові позиції ЗСУ, куди планують звезти трупи загиблих військових та обробити їх отруйною речовиною.

Російські пропагандисти запевняють читачів, що таким чином Україна хоче інсценувати обстріл Охтирки артилерійськими снарядами з хімікатами з боку ЗС РФ, щоби західні експерти зафіксували докази застосування росіянами хімічної зброї. До того ж, українські спецслужби мають розмістити у соцмережах "фальшиві" перехоплення радіопереговорів щодо застосування такого озброєння, а також документи щодо отримання хімічних боєприпасів для систем реактивного залпового вогню "Град". Таким чином, заявляє відомство, Київ розпочне нову інформаційну кампанію проти Росії, щоб організувати засідання Ради Безпеки ООН та відвернути світову громадськість від власних "воєнних злочинів".

У лютому російські пропагандисти звинуватили ЗСУ у застосуванні хімічної зброї на Соледарському та Бахмутському напрямах. Вони опублікували відео, на яких бійці ЗС РФ нібито були атаковані гранатою з отруйною речовиною, що викликає задуху та дезорієнтацію. Центр стратегічних комунікацій при Мінкульті України викрив цей фейк.

Нещодавно російський неонацист Олексій Мільчаков показав хімічну зброю, яку застосовують проти ЗСУ. Він опублікував фото дрона з гранатою, наповненою хлорпікрином — забороненою отруйною речовиною.